Soldes été 2020 : la carte microSDX Sandisk Ultra 400 Go est à petit prix sur Amazon

La mémoire interne de votre smartphone arrive à saturation ? Profitez des soldes d’été 2020 pour vous offrir la carte microSDX Sandisk Ultra d’une capacité de 400 Go à son tarif le plus bas à ce jour. Il est proposé à 50,99 € seulement et livré avec un adaptateur SD.

La carte microSDX SanDisk Ultra 400 Go est parfaite pour votre smartphone, tablette, voire pour votre appareil photo numérique. Homologué A1, elle optimisée pour un chargement ultra-rapide des applications. Elle offre une vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s, ce qui vous permet de placer jusqu’à 1200 photos en à peine une minute.

Il s’agit par ailleurs d’une carte de classe 10. En d’autres termes, elle permet l’enregistrement et la lecture de vidéo Full HD sans accroc. Résistante à l’eau, aux températures extrêmes, aux rayons X et aux chocs, elle est garantie 10 ans par le fabricant. À l’occasion des soldes d’été 2020, son prix passe à peine plus de 50 € sur Amazon, un super tarif pour s’offrir cette carte microSDX moins chère sachant que la version 256 Go est proposée à 45 €.

Pour à peine, 5 € supplémentaires vous bénéficiez de quasiment deux fois plus d’espace de stockage. Notez enfin, la livraison est gratuite sur ce produit, son prix étant supérieur à 25 €.