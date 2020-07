Soldes été 2020 : bon prix sur la montre connectée Nokia Steel

Dans le cadre de la deuxième démarque des soldes d’été 2020, l’enseigne en ligne Rue du Commerce propose une réduction de 48% sur la montre connectée Nokia Steel. Habituellement vendue pour 129 €, elle voit pour l’occasion son prix chuter à seulement 66,49 €.

Les objets connectés sont à l’honneur pendant les promotions des soldes d’été 2020. Il est possible par exemple de s’équiper de la montre connectée Nokia Steel à moindre coût, pour 66,49 € contre 129 € en moyenne soit une réduction de 48% du coté de l’enseigne en ligne Rue du Commerce.

Offrant jusqu’à 8 mois d’autonomie, grâce à sa pile de montre standard, cette montre connectée vous permet d’avoir un suivi sur vos activités sportives mais également sur vos cycles de sommeil. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur et intègre un cardiofréquencemètre au poignet.

Cette montre connectée Nokia Steel permet de mesurer vos pas, votre distance parcourue, vos calories perdues et permet d’avoir un suivi des sports suivants : course à pied, vélo, natation, tennis, football, basketball, yoga, dance. Compatible avec les appareils iOS et Android, la connexion via ces derniers se fait via le Bluetooth. Coté finitions, la montre est conçue dans un boitier en acier inoxydable de 36 mm , est équipée d’aiguilles chromes et d’un bracelet en silicone sport.