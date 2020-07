Soldes été 2020 : belle offre sur l’écran PC gaming 24″ Asus ROG PG248Q

Le superbe écran PC gaming Asus ROG PG248Q d’une diagonale de 24 pouces définition Full HD fait l’objet d’une réduction pendant les soldes d’été 2020 sur les sites des enseignes Amazon et Rue du Commerce. Il est possible de l’avoir à 351,81 € au lieu de 399,99 e en temps normal.

Amazon et Rue du Commerce proposent dans le cadre des bons plans des soldes d’été 2020 une offre promotionnelle permettant de s’équiper de l’écran PC gaming Asus Rog PG248Q pour 351,89 € au lieu de 399,99 € en moyenne. Cet écran propose un design élégant avec un cadre ultra-fin. D’une diagonale de 24 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080), il offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz (180 Hz par overclocking) via une connexion DisplayPort.

Il est en outre compatible avec la technologie NVIDIA G-SYNC lui assurant une image nette et fluide. Les technologies Flicker Free et Low Blue Light sont présentes pour un confort oculaire augmenté. Le temps de réponse est de 1 ms (gris à gris) et permet d’ éliminer le flou de l’image et le flou cinétique.

Coté connectique, le Asus Rog PG248Q embarque des connecteurs numériques HDMI et DisplayPort ainsi qu’un Hub USB avec 2 ports USB 3.0. Le port HDMI offre une fréquence maximale de 60 Hz. Enfin, ce modèle permet un réglage adapté grâce à son pivot sur 90° et réglage en hauteur sur 120 mm.