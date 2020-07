Soldes été 2020 : belle chute de prix sur la souris Gaming sans fil Logitech G900 Chaos Spectrum

Les amateurs de jeu sur PC peuvent profiter de ce bon plan Amazon qui permet de s’équiper de la souris sans fil gaming Logitech G900 chaos Spectrum à petit prix. Elle fait l’objet d’une promotion sur le site du géant du e-commerce qui la propose en cette période de soldes d’été à 79,99 € au lieu de 119,99 € en moyenne, soit une réduction de 40 €.

Pour les bons plans de soldes d’été 2020, une offre à durée limitée sur le site Amazon permet de s’équiper de l’excellente souris sans fil gaming Logitech G900 à moindre coût. Si elle est hors promo proposée à 119,99 €, il est possible de l’avoir à 79,99 €, ce dans la limite des stocks disponibles.

Cette souris dédiée au jeu affiche un poids extrêmement léger de seulement 107 grammes et assure un confort d’utilisation optimal sur de longues périodes et une réponse plus rapide aux mouvements. Ses boutons sont facilement configurables et grâce à sa conception ambidextre, elle est adaptée à tous les joueurs, droitiers et gauchers.

Elle intègre le capteur PMW3366 qui permet de retranscrire le mouvement de votre main à l’écran avec précision, quel que soit le niveau de sensibilité et offre une réactivité précise et régulière. Elle dispose d’une technologie sans fil de niveau professionnel notamment grâce à une connexion sans fil 2,4 GHz sans décalages mais peut également être utilisée en mode filaire grâce à son câble de 1,83 mètre fourni. Un must have pour tous les gamers !