Soldes été 2020 : l’Apple Watch Series 3 passe sous la barre des 190 €

Vous souhaitez vous offrir votre première Apple Watch ? La Series 3 est la meilleure option pour faire vos premiers pas. Son prix à fortement baissé ces dernières années et vient de passer sous la barre des 190 € dans le cadre des soldes d’été 2020. La version aluminium de 38 mm avec bracelet sport noir est à 189,99 € au lieu de 229,99 €.

Lancée il y a un peu moins de trois ans, l’Apple Watch Series 3 reste dans la course en 2020 et constitue l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour ceux qui souhaitent effectuer leurs premiers pas avec les montres connectées d’Apple. Le modèle avec un boîtier en aluminium de 38 mm + bracelet sport noir s’affiche au tarif de 189,99 € sur Topachat au lieu de 229,99 €. C’est le meilleur prix que nous avons pu dénicher à l’occasion des soldes d’été 2020.

L’Apple Watch Series 3 est équipé d’une puce Apple W2 performante et offre 16 Go de stockage interne. On y retrouve une kyrielle de capteurs dont un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un altimètre barométrique, un capteur de lumière ambiante, sans oublier le GPS intégré. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Enfin, vous profitez d’une autonomie allant jusqu’à 18 heures et d’une comptabilité WatchOS 6 et bientôt WatchOS 7 au même titre que les Apple Watch Series 4 et 5.