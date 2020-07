Soldes été 2020 : achetez l’Oppo Reno 2 Z, un smartphone équilibré à 215 €

Besoin d’un smartphone performant et pas cher ? À l’occasion des soldes d’été 2020, Bouygues Telecom propose l’Oppo Reno 2 Z nu à 215 € au lieu de 319 €. C’est un excellent prix pour ce smartphone milieu de gamme qui bénéficie d’une fiche technique équilibrée avec un écran OLED Full HD+ de 6,53 pouces et d’un processeur Mediatek Helio P90 épaulé par 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne.

L’Oppo Reno 2 Z est proposé à un prix très intéressant dans le cadre des soldes d’été 2020. Cette version allégée de l’Oppo Reno 2 bénéficie d’un design soigné et sans encoche, ni de trou dans l’écran grâce à un module selfie coulissant motorisé qui accueille un capteur de 16 MP. À l’arrière, on retrouve un quadruple capteur photo. Le module principal est un Sony IMX586 de 48 MP épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur ToF de 2MP et enfin un module monochrome de même définition.

À l’intérieur, le smartphone embarque un SoC Mediatel Helio P90 qui assure des performances solides. Le module embarque par ailleurs 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. L’autonomie est assurée par une batterie confortable de 4000 mAh compatible avec une recharge rapide VOOC 3.0 de 30W.

Lancé l’année dernière à 349 €, l’Oppo Reno 2 Z est actuellement disponible chez Bouygues Telecom à 215 € tout seul, sans forfait. Vous pouvez opter pour deux coloris : le noir et le blanc. Il s’agit de la meilleure offre sur ce smartphone dans le cadre des soldes d’été 2020 sachant qu’il est proposé à 279 € chez la concurrence. N’hésitez pas à jeter un coup d’oeil sur notre récapitulatif soldes été 2020 des meilleurs bons plans smartphones et forfaits mobiles.