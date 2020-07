Soldes été 2020 : 98 € de réduction sur l’aspirateur balai Dyson V8 Animal+

Dites adieu à la saleté dans votre maison avec l’aspirateur-balai Dyson V8 Animal+ qui est proposé à très bon prix à l’occasion des soldes d’été 2020. Il est dispobible à 299,99 € chez Boulanger contre 397,8 euros, soit à un peu moins de 100 € comparativement au prix habituel.

Les soldes d’été 2020 se poursuivent. Et si vous recherchez un aspirateur-balai polyvent et puissant, le Dyson V8 Animal+ à main détachable est à bon prix sur Boulanger. Il offre une bonne efficacité d’aspiration sur toutes les surfaces, du sol au plafond grâce à son moteur V8 d’une puissance de 21,6 V. Moquette, sol carrelé, plafond en PVC, aucune surface ne résiste à sa force d’aspiration de 115 AW. Ajouté à son collecteur de 0,54 L, il vous permet d’aspirer une grande quantité de poussière, de petits débris et de poils incrustés.

L’aspirateur-balai Dyson V8 Animal+ est un modèle sans fil à main détachable qui est facilement maniable pour atteindre les coins difficiles d’accès. Il offre une autonomie jusqu’à 40 minutes sans baisse de régime pour un temps de charge de 5h. L’autonomie descend à 25 minutes avec la brosse motorisée (pour le nettoyage des sols) afin de déloger facilement la poussière et les poils incrustés sur les surfaces difficiles (moquettes, tapis) tout en vous évitant les passages répétitifs.

Enfin, si vous avez besoin d’encore plus de puissance, l’aspirateur tient jusqu’à 7 minutes en mode puissance max. Pour les soldes d’été 2020 sur Boulanger, le Dyson V8 Animal+ est disponible moins cher à 299,99 € au lieu de 397,8 €. Vous bénéficiez d’une réduction de 98 € qui ne se refuse franchement pas.