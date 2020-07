Soldes d’été 2020 : la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 32 Go est à prix canon sur Amazon

Les soldes d’été 2020 battent leur plein et les bonnes affaires pour faire toujours plus d’économies sont au rendez-vous. Amazon propose par exemple la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair d’une capacité de stockage de 32 Go à 7,88 € au lieu de 10,99 € en moyenne, soit une réduction de 28%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous êtes à la recherche d’une clé USB 3.0 performante, ce bon plan des soldes d’été 2020 pourrait bien vous intéresser. Il est en effet possible de s’équiper de la la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair d’une capacité de stockage de 32 Go à 7,88 € au lieu de 10,99 €. C’est du coté de l’enseigne en ligne Amazon qu’il faut se rendre pour profiter de cette offre.

Pour optimiser votre achat, nous vous conseillons d’ajouter un autre produit au panier d’un montant de 17,12 e afin de bénéficier de la livraison gratuite dès 25 € d’achat. Dans le cas contraire, la livraison est à 4,99 €. Concernant la clé USB SanDisk Ultra Flair, elle offre des vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 150 Mo/s vous permettant par exemple de transférer un film entier en moins de 30 secondes.

Son boîtier en métal élégant et résistant est suffisamment solide pour supporter les chocs imprévus. Enfin, le support amovible mesure 0,7 x 4,2 x 1,3 cm, affiche un poids de 4,5 grammes et dispose d’une garantie de 5 ans de la part du fabricant.