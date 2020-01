Soldes Darty hiver 2020 : le top des offres de jeudi

L’enseigne Darty durant les soldes d’hiver 2020 propose des rĂ©ductions pouvant atteindre jusqu’Ă 50%. Du  mercredi 8 janvier 2020 8h au mardi 04 fĂ©vrier 2020 inclus, il est possible de se faire plaisir tout en faisant de belles Ă©conomies. Pour vous aider dans votre quĂŞte de la bonne affaire, nous avons sĂ©lectionnĂ© quelques offres high-tech qui semblent vraiment valoir le coup.

Les meilleurs bons plans high-tech sur Darty pendant les soldes d’hiver 2020

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

TV LED Sony KD55XF9005 à 899 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle rĂ©duction de 25% pour le tĂ©lĂ©viseur Sony KD55XF9005 qui passe de 1199 € Ă 899 € pour les soldes d’hiver 2020 sur Darty ! Ce dernier propose une excellente qualitĂ© d’image et un Ă©cran de 139 cm 4K UHD avec technologie Triluminos et Superbit Mapping. Tournant sous Android TV, elle est connectĂ© et intègre le Wifi et Wifi direct ainsi qu le Dolby Visio. La partie connectique est plutĂ´t bien fournie puisqu’on retrouve 4 HDMI, 3 USB avec fonction PVR, Port CI+.

TV OLED LG 55C9 à 1499 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le top du top en matière de TV OLED de chez LG, le C9 dans sa variante 55 pouces (139cm) est Ă 1499 € au lieu de 1999 € Ă l’occasion des soldes d’hiver 2020. Ce tĂ©lĂ©viseur propose un Ă©cran de 139 cm (55″) OLED – 4K UHD et embarque le puissant processeur a9 de deuxième gĂ©nĂ©ration pour une grande fluiditĂ© dans la navigation des menus. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont Ă©galement de la partie.

Il tourne sous l’interface maison très Ă©purĂ©e de LG, WebOS 4.5 et embarque le Wifi, DLNA, Miracast. es connectiques se composent de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numĂ©rique optique, prise casque, vous permettant des connexions aisĂ©es de vos diffĂ©rents appareils : console de jeu, home cinĂ©ma, lecteur Blu-Ray, pĂ©riphĂ©rique de stockage et clĂ©s USB.

Casque-micro gamer Hyper X Cloud Silver à 49.99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le casque micro Hyper X Cloud fait l’objet d’une rĂ©duction de 41% : il est disponible Ă 49.99 € au lieu de 84.99 €. Ce dernier est muni d’une commande audio en ligne très pratique : elle met les rĂ©glages au bout de vos doigts sans avoir Ă naviguer dans les menus du système.

Son cadre en aluminium durable est conçu pour offrir une fiabilité à long terme et pour résister aux utilisations intensives quotidiennes. Les coussinets d’oreilles en mousse 100% mémoire de forme et l’ arceau en cuir rembourré garantissent un confort primé pour les longues nuits et les week-ends de jeu.

Huawei P30 à 499 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Huawei P30 est Ă prix cassĂ© sur le site de Darty lors des soldes d’hiver 2020. Il est disponible Ă 499 €. Le Huawei P30 embarque une camĂ©ra arrière avec triple capteur 40 mp, 16 mp et 8mp ainsi qu’une camĂ©ra avant de 32mp. Le Huawei P30 est dotĂ© d’une dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces et ratio 19,5:9. Les P30 tirent surtout leur Ă©pingle du jeu sur le terrain de la photographie. Ils sont Ă©quipĂ©s d’un impressionnant appareil photo de 40 Mp conçu par Leica qui fait des merveilles en basse lumière.

Huawei P30 Pro à 649 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le fer-de-lance de la gamme Huawei procure entière satisfaction sur tous les plans. Tout d’abord, il offre une excellente autonomie d’environ deux jours. Ensuite, son grand Ă©cran OLED (6,47 pouces) dĂ©livre un affichage splendide et occupe quasiment toute la face avant, Ă l’exception d’un minuscule trou qui abrite le capteur photo avant (32 mĂ©gapixels).

Le Huawei P30 Pro rĂ©alise d’ailleurs des selfies impressionnants. Les trois autres capteurs dorsaux, de 40 mĂ©gapixels, 20 mĂ©gapixels (très grand angle) et 8 mĂ©gapixels (avec zoom 5x) sont eux aussi d’une efficacitĂ© Ă toute Ă©preuve. Enfin, les performances sont assurĂ©es par une puce Kirin 980 et 8 Go de mĂ©moire (l’espace de stockage est de 128 Go). Le smartphone est disponible en noir, blanc et vert.

Honor 20 à 349 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Honor 20 est en promo Ă 349 € pour les soldes d’hiver 2020. De plus, si vous souhaitez l’avoir pour encore moins cher, vous pouvez profiter d’une ODR de 50 € pour faire baisser son prix Ă 299 €. Pour en bĂ©nĂ©ficier, vous devez constituer votre dossier et le renvoyer avant la date limite en suivant les instructions dans les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre.

Le Honor 20 arbore un superbe Ă©cran FHD+ de 6,26 pouces (avec une rĂ©solution de 2340 x 1080 pixels). Il est Ă©quipĂ© d’un processeur Kirin 980 Octo-Core cadencĂ© Ă 2,6GHz couplĂ© Ă 6 Go de mĂ©moire vive, et 128 Go d’espace de stockage interne.

Apple iPad Pro 512 Go WiFi + Cellular 10.5″ à 804.99 €