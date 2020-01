Soldes consoles : le top des offres Nintendo Switch, PS4 et Xbox One

Si vous souhaitez vous offrir une console de jeu pour les soldes d’hiver 2020, sachez que plusieurs enseignes proposent des promotions sur les consoles, accessoires et jeux. PS4 Pro, Xbox One, abonnement au PS+, il y en a pour tous les goĂ»ts et budgets. Focus sur les meilleures offre jeux vidĂ©o des soldes d’hiver 2020.

Les meilleurs bons plans jeux vidéo pendant les soldes d’hiver 2020

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Abonnement PS+ 12 mois à 44.99 €

L’enseigne en ligne Amazon propose un bon plan intĂ©ressant pour les possesseurs de PlayStation 4 : l’abonnement au service PlayStation Plus est bradĂ© Ă 44.99 € au lieu de 59.99 €. Cela reprĂ©sente une remise de 25%, non nĂ©gligeable. Au final, le coĂ»t de l’abonnement revient donc Ă seulement 4.17 euros par mois.

S’abonner au Playstation Plus permet de profiter de nombreux avantages. Vous bĂ©nĂ©ficiez par exemple d’un accès prioritaire aux nouvelles dĂ©mos de jeu Ă venir ainsi que d’autres services qui, pour moins de 5 euros par mois, vous permettent d’optimiser au maximum votre expĂ©rience de jeu !

PS4 Pro 1 To + FIFA 20 à 339 €

Bon prix sur Amazon pour ce pack comprenant la console de jeu PS4 Pro 1 To avec le jeu FIFA 2020. Il est proposé à 339 € au lieu de 439.99 €. De plus, vous avez 14 jours sur PS Plus, Console deux fois plus puissante pour donner un coup de fouet à vos jeux.

PS4 Pro 1To : à partir de 299.99 €

Si vous souhaitez acquĂ©rir la plus puissante des console de jeu de Sony, la PS4 Pro, sachez qu’elle est disponible Ă prix rĂ©duit chez Cdiscount, seule Ă 299.99 € ou avec un jeu Ă 309.99 €. Les packs disponibles sont au nombre de 9 et se dĂ©clinent de la sorte :

PS4 Pro 1To Noire + Uncharted: The Lost Legacy PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + Bloodborne PlayStation Hits

PS4 Pro 1To + Killzone Shadow Fall PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + Nioh PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + GT Sports PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + Uncharted 4: A Thief’s End PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + The Last of Us Remastered PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + Horizon Zero Dawn PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + God Of War PlayStation Hits

Pack Xbox One X Star Wars Jedi : Fallen Order à 319.99 €

Offrez-vous la plus puissante des console de jeu de salon du marchĂ©, la Xbox One X avec le tout dernier titre Star Wars Jedi: Fallen Order sorti le 15 novembre 2019 pour 269.99 € au lieu de 499.99 € ! Ce jeu de genre d’action-aventure conçu comme une expĂ©rience exclusivement jouable en solo ne dispose d’aucun mode multijoueur. Dans ce dernier, vous entrez dans la peau d’un Jedi dont la formation n’est pas tout Ă fait achevĂ©e et parcourez la Galaxie dans l’univers Star Wars.

Le jeu se place chronologiquement entre les épisodes 3 et 4, soit 5 ans après Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith. Ce pack comprend une console One X 1To faisant également office de lecteur Blu-ray 4K Ultra HD, streaming en 4K et pourvu de la technologie High Dynamic Range, un mois d’essai au Xbox Live Gold et 1 mois d’essai au Xbox Game Pass offert,une manette sans fil Xbox One, et un câble HDMI.

Nintendo Switch Lite + housse en silicone + verre de protection SteelPlay à 199.99 €

Envie de vous offrir la nouvelle Nintendo Switch Lite ? Elle est actuellement Ă 199.99 € sur Cdiscount qui propose en prime, une housse de protection en silicone ainsi qu’un verre de protection SteelPlay. Cette console de jeu est exclusivement portable, ce qui signifie que vous ne pourrez pas l’utiliser sur un tĂ©lĂ©viseur. Avec un Ă©cran de 5.5 pouces (contre 5.2 pour la Switch actuelle), la Nintendo Switch Lite se destine pour les joueurs recherchant une expĂ©rience de jeu optimale sur une console portable.

La Switch Lite est plus petite que la Switch. Avec une taille de 91,1 x 208 x 13,9 mm, elle est plus maniable que les 102 x 239 x 13,9 mm de la Switch standard. L’écran est de seulement 5,5 pouces sur la Switch Lite contre 6,2 pouces pour la Nintendo Switch. La définition est quant à elle identique : on est sur du 720 pixels.

Nintendo Labo Multi Kit à 23.20 €

Le Nintendo Labo Multi Kit affichĂ© au tarif promotionnel de 23.20 euros pour les soldes d’hiver 2020. CommercialisĂ© au printemps 2018, le Multi Kit se compose d’une carte de jeu, de 28 planches de carton, de 3 planches d’autocollants, de 3 feuilles de coussinets, de 2 ficelles, de 5 oeillets et d’Ă©lastiques (2 grands et 6 petits). Avec ce Labo Multi Kit, le joueur pourra crĂ©er plusieurs Toy-Con diffĂ©rents, comme la voiture tĂ©lĂ©guidĂ©e Toy-Con, la canne Ă pĂŞche Toy-Con, la Maison Toy-Con, la Moto Toy-Con et le piano Toy-Con.