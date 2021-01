Soldes Cdiscount : profitez de ce gros code promo pour optimiser vos achats

Pour les soldes d'hiver 2021, Cdiscount met les petits plats dans les grands et propose depuis le début de l'évènement des réductions et promos sur une large gamme de produits high-tech à prix défiants toute concurrence. Aujourd'hui, l'enseigne en ligne française revient sur le devant de la scène en proposant un nouveau code promo qui donne droit à 30 euros de réduction dès 399 euros d'achat.

Pour les soldes Cdiscount 2021, , l'enseigne en ligne, après avoir lancé le code promo 20EUROS qui donne droit à 20 euros de réduction à partir de 299 euros d'achat en propose un nouveau ce mardi/ L'occasion idéale pour faire toujours plus de bonnes affaires et se faire plaisir. Pour une durée limitée, le code promo TRENTEEUROS vous permet de bénéficier de 30 euros de remise sur une sélection de produits, même déjà soldés. On récapitule :

Vous pouvez par exemple vous équiper de la TV QLED Continental 65′ (163,8cm) pour 569,99 € au lieu de 599,99 €, de la Nintendo Switch édition Limitée Mario à 309,99 € ou bien encore du smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite à 359 € au lieu de 379 €. On ne sait pas jusqu'à quand les codes sont valable, puisqu'il est seulement indiqué “durée limitée”. Autant dire qu'il faut ne pas trop tarder au risque de les voir expirer.