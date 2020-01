Soldes Cdiscount : le top des offres hiver 2020

C’est parti pour les soldes d’hiver 2020 chez Cdiscount ! Durant 4 semaines, du 8 janvier au 4 fĂ©vrier, les promotions sur les produits high-tech sont Ă l’honneur sur le site du marchand en ligne. Si vous envisagez l’acquisition d’un smartphone, d’objets connectĂ©s, d’une nouvelle TV, ou d’un ordinateur portable, c’est le bon moment ! Voici toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2020 chez Cdiscount.

Apple iphone XR : 599.99 €

Le plus accessible des iPhone, le XR, passe sous la barre des 600 euros dans le cadre des soldes d’hiver 2020 sur Cdiscount. Ce dernier est proposĂ© Ă 599.99 € au lieu de 649.99 € en temps normal. Ce dernier embarque la puce A12 Bionic, un design similaire et une palette de coloris acidulĂ©s sans oublier Face ID. CotĂ© affichage on retrouve un superbe Ă©cran LCD Liquid Retina HD 6.1″ (828 x 1792 pixels).

CotĂ© photo, l’iPhone XR embarque un capteur photo grand angle 12 MP, ouverture f/1.8, zoom numĂ©rique 5x, JDR, vidĂ©o 4K, et une camĂ©ra avant TrueDepth 7 MP, ouverture f/2.2, Animoji et Memoji, effet bokeh, HDR. L’iPhone XR tourne sous la version iOS 12. La mĂ©moire allouĂ©e pour le stockage interne est de 64 Go. Il a des dimensions de 150.9 x 75.7 x 8.3 mm et affiche 194 grammes sur la balance.

Samsung Galaxy S10e : 479 €

Si c’est un smartphone haut de gamme tournant sous Android qui vous intĂ©resse, vous pouvez vous tourner vers le Samsung Galaxy S10e ! Ce dernier est proposĂ© Ă 479 € pour les soldes d’hiver Cdiscount. Ce smartphone pour moins de 500 € reprĂ©sente l’un des meilleurs rapport qualitĂ© prix du marchĂ© avec des fonctionnalitĂ©s quasi similaires Ă celles que l’on peut retrouver sur le Samsung Galaxy S10. Vous voulez en savoir davantage sur lui, alors nous vous invitons ici Ă lire notre test sur le Samsung Galaxy S10e.

Xiaomi Mi 9 : 269 €

AffichĂ© Ă 319 €, le Xiaomi Mi 9 est Ă©galement Ă©ligible Ă une offre de remboursement de 50 € jusqu’au 30 mars 2020. La rĂ©duction de 20 euros cumulĂ©e avec l’ODR fait passer son prix de revient Ă 269 €. Le Xiaomi Mi 9 propose des performances proches du haut de gamme mais Ă un prix bien infĂ©rieur par rapport Ă la concurrence. dalle AMOLED de  6,39 pouces de dĂ©finition 1080 x 2280 pixels, ratio 19:9 avec protection renforcĂ©e Gorilla Glass 6, Snapdragon 855, La mĂ©moire interne est de 128 ou 256 Go de stockage selon les versions tout comme la mĂ©moire RAM qui se dĂ©cline sous trois variantes : 6/8/12 GB LPDDR4X.

La batterie 3 300 mAh, compatible avec la charge sans-fil Turbo Power à 20 W qui assure une recharge complète en un temps record de 1h45 mais également la recharge rapide filaire en 27 W qui permet une recharge complète de 0 à 100 % en une heure seulement. Un smartphone avec une fiche technique vraiment attractive au vu du tarif. Une excellente alternative pour quiconque souhaite s’offrir un smartphone disposant des derniers composants et nouvelles fonctionnalités sans se ruiner, autour de 450 €.

PS4 Pro 1To : à partir de 289.99 €

Si vous souhaitez acquĂ©rir la plus puissante des console de jeu de Sony, la PS4 Pro, sachez qu’elle est disponible Ă prix rĂ©duit chez Cdiscount, seule Ă 299.99 € ou avec un jeu Ă 309.99 €. Les packs disponibles sont au nombre de 5 et se dĂ©clinent de la sorte :

PS4 Pro 1To Noire + Uncharted: The Lost Legacy PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + Uncharted 4: A Thief’s End PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire + The Last of Us Remastered PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire/Jet Black + Horizon Zero Dawn PlayStation Hits

PS4 Pro 1To Noire/Jet Black + God Of War PlayStation Hits

Smart TV LED 4K UHD LG 43UK6300 43″ (108cm) : 299.99 €

Pour les soldes d’hiver Cdiscount, la Smart TV LED 4K UHD LG 43UK6300 est Ă 299,99€. Pour moins de 300 euros, vous avez donc une TV de 43 pouces (diagonale de 108 cm) avec une rĂ©solution de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR10 et connectĂ©e. On retrouve du cotĂ© de la connectique 3 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, 1 entrĂ©e vidĂ©o composite/vidĂ©o en composantes, 1 port LAN et 1 sortie audio numĂ©rique (optique).

La Smart TV est capable de faire tourner NetFlix et YouTube en 4K grâce à l’intégration du Wifi. La partie audio est assurée par 2 haut-parleurs de 10 Watts chacun, soit une puissance totale de 20 Watts. Enfin, concernant les améliorations d’image, on retrouvera : 4K Upscaling, Dynamic Color Enhancer et True Color Accuracy.

PC Portable HP Pavilion 15-cx0047nf : 499. 99 €

A la recherche d’un PC portable pour le jeu ? Le HP Pavilion 15-cxoo47nf fait l’objet d’une remise de 200 € pour les soldes d’hiver ! Il est ainsi possible de se le procurer pour 499. 99 euros au lieu de 699.99 euros. Ce dernier intègre un processeur Intel Core i5 (8ème gĂ©nĂ©ration) 8300H / 2.3 GHz couplĂ© Ă 8 Go de mĂ©moire RAM (2 x 4 Go).

Son Ă©cran de 15.6 pouces de dĂ©finition 1920 x 1080 (Full HD) propose une gamme de couleurs Ă©tendue NTSC de 45 %, est anti-reflet. La partie graphique est soutenue par une carte dĂ©diĂ©e NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Ce PC portable est Ă©galement dotĂ© d’un SSD de 256 Go et assure une autonomie pouvant atteindre jusqu’aĂ 10 heures. Il est livrĂ© sans système d’exploitation, ce qui signifie qu’il vous faudra en installer un au prĂ©alable pour pouvoir l’utiliser.