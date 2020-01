Soldes Boulanger : le top des offres hiver 2020

Les soldes d’hiver 2020 chez Boulanger, c’est l’occasion de faire des Ă©conomies sur une multitude de produits high-tech. Du 8 au 28 janvier, l’enseigne propose des rĂ©ductions et bons plans sur des milliers d’articles. Nous avons sĂ©lectionnĂ© ceux qui semblent valoir vraiment le coup.Â

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Oppo Reno : 293.30 €

L.’enseigne Boulanger propose le smartphone Oppo Reno en promotion dans le cadre des soldes d’hiver 2020 Ă 293.30 € au lieu de 449 € soit une rĂ©duction de 30%. Ce smartphone est un vĂ©ritable concentrĂ© des meilleures technologies actuelles. Il combine un design borderless sans encoche, un Ă©cran panoramique, une camĂ©ra de 48 MP et un mode nuit.

Il arbore un Ă©cran panoramique de  6,4 pouces sans encoche, très agrĂ©able Ă prendre en main. L’Oppo Reno est moderne et son design le prouve : un Ă©cran bord Ă bord qui couvre 93 % de la face avant, un dos arrondi en verre et une camĂ©ra frontale cachĂ©e.

Oppo Find X : 419.30 €

Belle rĂ©duction pour le Oppo Find X qui voit son prix passer de 599 € Ă 419.30 € dans le cadre des soldes d’hiver 2020 sur Boulanger. Le smartphone arbore un Ă©cran OLED de 6.4 pouces de dĂ©finition Full HD+ 1080 x 2340 pixels, embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 845 cadencĂ© Ă 2.5 Ghz, 128 Go de mĂ©moire interne (extensibles via microSD) ainsi que 8 Go de mĂ©moire RAM.

Coté photo, il est équipé d’un double capteur arrière de 16 MP (f/2.0, PDAF, OIS) + 20 MP (f/2.0) et d’un capteur frontal de 25 MP (f/2.0). Son autonomie est confiée à une batterie de 3370 mAh et le tout tourne sous Android 8.1 Oreo + ColorOS 5.1.

Pack Samsung S9 Clear View noir + Pad induction : 10 €

Si vous avez un Samsung Galaxy S9, ce pack pourrait bien vous intĂ©resser ! Le pack incluant une housse Clear View ainsi qu’un Pad Ă induction Samsung est proposĂ© Ă 10 € au lieu de 80 €. Cela reprĂ©sente une remise de 87% ! PrĂ©voyez un adaptateur USB Type-C pour pouvoir recharger votre Galaxy S9, sachant que le Pad est Ă©quipĂ© d’un port Micro USB 2.0.

Souris Filaire Logitech MX518 : 24 €

25 euros de réduction pour la souris filaire gaming Logitech MX518, version améliorée et mise au gout du jour par rapport à la première version déjà excellente sortie en 2005 sur le site du marchand Boulanger. Elle est donc disponible pour 24 € au lieu de 59 € hors promo. Elle est équipée de huit boutons programmables qui vous donne la possibilité de facilement personnaliser les commandes. Elle propose une mémoire intégrée, afin d’enregistrer vos paramètres, et ce, directement dans la souris.

Un des ajouts les plus importants dont bĂ©nĂ©ficie la MX518 est son capteur Hero pouvant monter jusqu’Ă 16 000 DPI, sans lissage, accĂ©lĂ©ration ni filtrage. Son excellente prĂ©cision couplĂ©e Ă sa bonne vitesse de plus de 400 IPS font de cette MX518 un accessoire extrĂŞmement performant pour tous !

Enceinte Ultimate Ears WonderBoom : 49.99 €

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’une enceinte Bluetooth ultra portable, l’Ultimate Ears WonderBoom est un choix pertinent. Boulanger la propose dans son coloris noir pour 49.99 euros au lieu de 69.99 euros. Elle offre un son Ă la fois clair et puissant. Cette dernière assure une autonomie confortable en lecture pouvant atteindre jusqu’Ă 10 heures. De plus, elle Ă l’avantage d’ĂŞtre Ă©tanche et de proposer une gamme de frĂ©quence comprise entre 80 Hz – 20 kHz.

C’est une enceinte qui se prĂŞte Ă l’environnement extĂ©rieur, comme les piscines, plages, champs boueux et jours pluvieux, car elle est entièrement waterproof et peut flotter. Pour la nettoyer, il suffit simplement de la rincer. Enfin, sachez que cette enceinte assure une compatibilitĂ© avec les smartphones, tablettes et autres appareils prenant en charge le profil audio sans fil Bluetooth et Bluetooth Smart.

TV LED Hisense H65U8B : 799 €

38% de rĂ©duction pour cette superbe TV ULED Hisense H65U8B dans le cadre des soldes d’hiver 2020 Boulanger. Elle est disponible Ă 799 € au lieu de 1290 € en temps normal. Avec son design futuriste secondĂ© par des caractĂ©ristiques haut de gamme, le Hisense H65U8B transforme votre expĂ©rience cinĂ©ma. Avec son Ă©cran 4K UHD HDR, vous profitez d’une qualitĂ© d’image exceptionnelle. De mĂŞme, il propose un son surround compatible Dolby Atmos.