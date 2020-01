Soldes Amazon hiver 2020 : le top des offres de mercredi

Comme la majoritĂ© des enseignes en ligne, le gĂ©ant du e-commerce Amazon participe Ă©galement aux soldes d’hiver 2020. Les offres Ă©tant très nombreuses, nous avons sĂ©lectionnĂ© pour vous celles qui nous semblent valoir vraiment le coup. Smartphones, enceintes bluetooth casques audio, il y en a pour tous les goĂ»ts et tous les budgets. Voici les meilleurs bons plans Amazon pour les soldes d’hiver 2020.

Les meilleurs bons plans high-tech sur Amazon pendant les soldes d’hiver 2020

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Abonnement PS+ 12 mois à 44.99 €

L’enseigne en ligne Amazon propose une offre promotionnelle particulièrement intĂ©ressante pour les possesseurs de PlayStation 4 : l’abonnement au service PlayStation Plus est bradĂ© Ă 44.99 € au lieu de 59.99 €. Cela reprĂ©sente une remise de 25%, non nĂ©gligeable. Au final, le coĂ»t de l’abonnement revient donc Ă seulement 4.17 euros par mois.

S’abonner au Playstation Plus permet de profiter de nombreux avantages. Vous bĂ©nĂ©ficiez par exemple d’un accès prioritaire aux nouvelles dĂ©mos de jeu Ă venir ainsi que d’autres services qui, pour moins de 5 euros par mois, vous permettent d’optimiser au maximum votre expĂ©rience de jeu !

Kit de démarrage Philips Hue 3 ampoules à 64.68 €

Habituellement vendu aux alentours des 90 euros, le kit de démarrage Philips Hue composé de 3 ampoules White E27 avec pont de connexion est à 63.75 euros sur Amazon. Le pont de connexion est indispensable pour profiter des fonctionnalités Hue.

Vous pouvez via ce pack facilement dĂ©finir des programmes d’Ă©clairage pour une automatisation simple. Vous avez ainsi la possibilitĂ© de contrĂ´ler vos Ă©clairages depuis n’importe quel endroit et comme bon vous semble, Ă distance depuis votre smartphone. Ce kit est Ă©galement compatible avec la technologie Apple HomeKit et peut connecter jusqu’Ă 50 Ă©clairages Philips Hue avec la connexion au pont Hue.

Apple iPhone XR à 629 €

Amazon propose l’iPhone XR pour moins cher Ă 629 € au lieu de 709 €. Pour rappel ou Ă titre d’information, l’iPhone XR est la variante plus abordable de l’iPhone XS. Il propose Ă quelques diffĂ©rences les mĂŞmes fonctionnalitĂ©s que ce dernier. L’appareil est animĂ© par la puce maison d’Apple A12 Bionic, propose un design similaire Ă celui de l’iPhone XS, sans oublier la prĂ©sence de Face ID. CotĂ© affichage on retrouve un superbe Ă©cran LCD Liquid Retina HD 6.1″ (828 x 1792 pixels).

Enceinte Umtimate Ears Boom 2 Lite à 79.99 €

L’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite voit son prix passer sous la barre des 80 € Ă 79.99 €. Pour moins de 100 euros, vous avez une enceinte offrant un son Ă 360 degrĂ©s, Ă©tanche, pouvant ĂŞtre immergĂ©e jusqu’à un mètre de profondeur pendant une durĂ©e de 30 minutes. Cette enceinte Bluetooth peut aussi ĂŞtre utilisĂ©e simultanĂ©ment avec 8 dispositifs Bluetooth.

Parmi ses autres points forts, on peut noter son autonomie pouvant atteindre 15 heures, sa portée de 30 mètres, et la présence de la technologie NFC. Enfin, via cette dernière, vous pourrez facilement utiliser Echo Dot (2ème génération) pour une commande vocale mains libres de votre Ultimate Ears Boom 2 Lite avec Alexa, pour écouter de la musique sur Amazon, Spotify, Pandora, iHeartRadio et TuneIn.

Enceinte Ultimate Ears WonderBoom à 49.99 €

Dans le mĂŞme style mais encore plus nomade, l’enceinte Bluetooth Ultra portable Ultimate Ears WonderBoom est proposĂ©e dans son coloris noir pour 49.99 euros au lieu de 99.99 euros. Cette dernière restitue un son Ă la fois clair et puissant et assure assure une autonomie confortable en lecture pouvant atteindre jusqu’Ă 10 heures. Etanche, elle propose une gamme de frĂ©quence comprise entre 80 Hz – 20 kHz.

C’est une enceinte qui se prĂŞte Ă l’environnement extĂ©rieur, comme les piscines, plages, champs boueux et jours pluvieux, car elle est entièrement waterproof et peut flotter. Pour la nettoyer, il suffit simplement de la rincer. Cette enceinte assure une compatibilitĂ© avec les smartphones, tablettes et autres appareils prenant en charge le profil audio sans fil Bluetooth et Bluetooth Smart.

Souris filaire gamins Logitech G402 Hyperion Fury à 29.99 €

Pour les soldes d’hiver 2020 sur Amazon, la souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury passe Ă 29.99 € au lieu de 41.99 €. Cette dernière est la souris pour le jeu la plus rapide au monde, grâce Ă la technologie de moteur Ă fusion qui permet le suivi Ă une vitesse de plus de 1 m/s, en plus de ses 8 boutons programmables et ses 4 paramètres de rĂ©solution ppp.

Vous pouvez facilement basculer entre les 4 paramètres de rĂ©solution Ă tout moment. Pour viser l’ennemi, choisissez par exemple une rĂ©solution de 250 ppp et passez Ă 4 000 ppp si vous devez fuir le terrain de bataille dans l’urgence. Grâce au changement de sensibilitĂ© Ă la volĂ©e, vous ĂŞtes en mesure de faire face Ă la situation, sans rien perdre en prĂ©cision.

Enceinte Bluetooth Sony GTK-XB5 à 122.11 €

Habituellement vendue pour 169.99 €, l’enceinte portable Bluetooth Sony GTK-XB5 est Ă 122.11 € dans le cadre des soldes d’hiver sur Amazon. Aussi bien cĂ´tĂ© design que cĂ´tĂ© puissance, elle est parfaite pour Ă©couter votre musique sans fil chez vous ou lors de vos soirĂ©es improvisĂ©es entre amis ou en famille. D’une  puissance totale phĂ©nomĂ©nale de 200 Watts RMS, elle est Ă©quipĂ©e de la  technologie NFC et dispose d’une  connectique complète.