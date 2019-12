La manette de jeu sans fil 8Bitdo SF30 pour Super Nintendo Classic Mini est à 16,90 € sur Amazon

Un bon plan sur Amazon permet actuellement d’avoir la manette sans fil 8Bitdo SF30 pour Super Nintendo Classic Mini sur Amazon pour 16,90 € seulement au lieu de 25,99 € en temps normal.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Envie de jouer Ă votre console de jeu Super Nintendo Classic Mini avec une manette sans fil ? Profitez de ces soldes d’hiver 2019 pour vous Ă©quiper de la manette de jeu sans fil 8Bitdo pour super Nintendo Classic Mini Ă moindre coĂ»t pour 16,90 €. Cette dernière est très facile Ă connecter via son dongle receveur 2,4Ghz sans fil inclut.

De plus, elle peut Ă©galement ĂŞtre utilisĂ©e avec votre PC sous Windows, macOS, Raspberry Pi, ou appareil Android via la connexion USB (câble USB fourni). Elle est dotĂ©e d’une batterie au lithium-ion rechargeable, et dispose d’un firmware Ă©volutif pour futures compatibilitĂ©s et mises Ă jour. Un must have pour tous les possesseurs de Nintendo Classic Mini Super Nintendo et Super Famicom. Si vous en prenez deux, la livraison devient gratuite, sinon, il faut compter 4,99 €.