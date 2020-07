Soldes 2020 été en direct : le top des bons plans de mercredi

Les soldes d’été 2020 sont lancés ! Pour vous permettre de suivre le meilleur de l’évènement en high-tech, nous proposons ici le top des offres de cet univers au fur et à mesure qu’elles apparaissent. En règle générale, les offres que nous relayons sont valides dès leur publication mais étant donné qu’elles sont généralement proposées dans un stock bien défini (que nous ne connaissons pas), il se peut qu’elles soient expirées en quelques minutes ou heures, alors si vous voyez une ou plusieurs offres terminées dans notre récapitulatif des meilleurs bons plans des soldes d’été, n’hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires afin que nous puissions faire les mises à jour nécessaires.

Les dates des soldes sont fixées par la loi et cette année, celles de l’été 2020 se tiennent du mercredi 15 juillet à 8h au mardi 11 août 2020 inclus. Ces dates s’appliquent à tous les départements de la France métropolitaine. En ce qui concerne les magasins participants, nous nous intéressons uniquement à ceux qui proposent du matériel high-tech, vous trouverez par exemple :

Aussi, n’hésitez pas à réactualiser cette page régulièrement car celle-ci sera mise à jour au cours de cette première journée des soldes d’été 2020 et n’oubliez pas avant tout de vous :

Fixer un budget à ne pas dépasser. Limiter aux produits dont vous aurez réellement besoin (cela permet d’éviter les achats compulsifs, quels intérêts d’acheter un produit qui ne sera utilisé que très peu de fois ou pas du tout). D’être rapide car les produits soldés sont assez limitées (en général les bonnes offres ne durent même pas un jour, souvent cela ne dure que quelques minutes ou heures).

Les meilleures offres des soldes d’été 2020 en direct : jour 1 mercredi 15 juillet

AUDIO

– Casque PHILIPS SHB3175BK/00 (Bluetooth avec technologie BASS+, 12h d’autonomie noir) à 19.99 € 30.99 € : CLIQUEZ ICI

– Casque Bose QuietComfort 35 II (avec micro pleine taille, bluetooth sans filb NFC, suppresseur de bruit actif, jack 3,5mm, isolation) à 199.99 € 279.99 € : CLIQUEZ ICI

IMAGE ET SON

– TV CONTINENTAL EDISON 58 pouces (4K Ultra HD (3840×2160), 3xHDMI, 2xUSB, Port Optique, Classe A) à 279.99 € 355.51 € : CLIQUEZ ICI

– TV OLED 4K UHD LG55C9 (55″, HDR, Dolby Vision, Son Dolby Atmos, Smart TV, 4 HDMI, 3 USB) à 1339.99 € : CLIQUEZ ICI

INFORMATIQUE

– Tablette tactile HUAWEI MatePad Pro (10″, RAM 6Go, stockage 128Go) à 499 € 616.99 € : CLIQUEZ ICI

JEUX VIDEO

– Volant de course G920 Driving Force LOGITECH (Xbox One et PC) à 229.99 € 279.99 € : CLIQUEZ ICI

MOBILITE URBAINE

– Trottinette XIAOMI M365 à 299 € 349 € : CLIQUEZ ICI

OBJETS CONNECTES

– Bracelet HONOR BAND 4 à 13.99 € 15.99 € : CLIQUEZ ICI

– AMAZON ECHO DOT 3ème génération à 24.99 € 59.99 € : CLIQUEZ ICI

SMARTPHONES

– XIAOMI REDMI 8 32 Go à 139 € 169 € : CLIQUEZ ICI

– OPPO A9 128 Go à 198.98 € 229 € : CLIQUEZ ICI

– SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE à 449.99 € : CLIQUEZ ICI

– IPHONE XR 64 GO à 5239.99 € 709 € : CLIQUEZ ICI

– IPHONE XS MAX 64GO à 769 € 799 € : CLIQUEZ ICI

FORFAIT MOBILE

– Cdiscount mobile 50 Go à 2.99 € par mois pendant 6 mois : CLIQUEZ ICI