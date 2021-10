Smartphones Vivo : jusqu’à 200€ de remise chez Darty

Les smartphones Vivo sont mis à l'honneur en ce moment chez Darty. Y70, V21, Y20S, Y11S ou encore X51, l'enseigne vous propose de nombreux modèles à prix mini avec des remises allant jusqu'à -200€ !

Découvrir le Vivo Y70 noir chez Darty

Le Vivo Y70 128Go est à -30% chez Darty. Il se retrouve ainsi sous la barre de 200€, à seulement 199€ contre 279€ habituellement. C'est une occasion en or de découvrir la marque de smartphones sans se ruiner.

Doté de la technologie FlashCharge 33W et d'une batterie de 4100 mAh, le Vivo Y70 vous offre une autonomie exceptionnelle. En seulement 30 minutes, il peut, de plus, se recharger à plus de 60%. Côté photo, on reste sur une prestation haut de gamme avec un triple capteur IA de 48Mp et un capteur frontal Selfie Super Night de 16Mp. Enfin, côté performances, le Vivo Y70 propose 8Go de RAM avec un processeur Qualcomm Snapdragon 665.

Les autres smartphones Vivo à prix cassé chez Darty

Darty ne propose pas que le Vivo Y70. De nombreux modèles de la marque sont à prix mini. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. On retrouve par exemple :

Pour profiter de l'un de ces smartphones à prix cassé, vous n'avez qu'une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site de Darty !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.