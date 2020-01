Smartphones à prix réduits : les soldes continuent sur eBay!

Voici une sélection de très bons plans disponibles sur eBay pour prolonger cette période de soldes. Attention certains produits sont en quantité limitée. Les premiers arrivés seront les premiers servis !

Samsung Galaxy A50Â 128 Go

Petit dernier Ă avoir fait son apparition dans les gamme de Samsung, le A51 dispose de nombreux atouts : de très bonnes performances, un design rĂ©ussi, une capacitĂ© de stockage de 128 Go, une batterie de 4000 mAh, un quadruple capteur photo Ă l’arrière… autant de caractĂ©ristiques qui ont valu au Samsung Galaxy A51 la note de 4/5 lors de nos tests.

Alors qu’on ne le trouve pas à moins de 350 euros (frais de livraison compris) sur le Web, vous pourrez vous le procurer pour 259,99 euros sur eBay (les frais de port sont offerts) ! Le vendeur basé à Hong-kong a largement fait ses preuves puisqu’il est présent sur eBay depuis 2012 et qu’il comptabilise déjà plus de 30500 ventes.

Apple iPhone XR 64 Go

L’iPhone XR d’apple aura Ă©tĂ© le smartphone le plus vendu au monde en 2019, et ce plĂ©biscite n’est pas dĂ» au hasard. Nous lui avions attribuĂ© la note de 4/5 lors de nos tests autant pour ses performances de haut vol que son excellente autonomie, son Ă©cran de qualitĂ©, son très bon appareil photo et encore son format idĂ©al… un rapport qualitĂ©-prix.  Le vendeur est italien mais très bien notĂ© avec 99,6% d’apprĂ©ciation positives. A 567 euros, cet iPhone XR renforce encore son excellent rapport qualitĂ©-prix.

Xiaomi Mi Note 10Â 128 Go

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone grand format avec un magnifique écran Amoled, le Xiaomi Mi Note 10 est un très bon choix. Il nous avait impressionné. Au mois de novembre dernier, nous lui donnions la note de 4/5 pour des caractéristiques haut de gamme pour un prix de seulement 550 euros. Il est proposé par eglobalcentral-gb pour seulement 420 euros frais de port inclus. Ce vendeur hongkongais déjà cité pour le A51 a déjà réalisé plus de 30 500 ventes sur eBay.

Huawei P30 Lite 128 Go

Ce smartphone se distingue avant tout par son bel écran, ses capacités photographiques, une bonne luminosité et des performances très correctes. Lancé au prix de 369 euros, il est aujourd’hui accessible pour 225 euros (livraison comprise). A ce prix il représente un choix tout à fait intéressant. Le vendeur italien frôle la perfection avec 99,9% d’évaluations positives avec 37 000 ventes à son actif.

Google Pixel 3A 64 Go

Lorsqu’il est sorti en mai 2019, nous avions attribué la note de 4,5/5 au Pixel 3a de Google, notamment pour ses capacités en matière de photos. Nous avions alors considéré qu’il « démocratisait l’excellence photographique ». A sa sortie, il fallait débourser un peu mois de 500 euros pour se l’offrir. On le trouve à présent aux alentours des 350 euros un peu partout sur le Web mais à seulement 290 euros sur eBay ! Le vendeur présent sur eBay depuis 2009 en est déjà à plus de 272 000 ventes et récolte 99,7% d’évaluations positives.

Pour rappel, eBay est une place de marché qui accueille plusieurs vendeurs. Mais, si vous rencontrez un problème avec votre achat et que vous ne parvenez pas à régler votre problème avec le vendeur, eBay interviendra afin de vous aider.

Cet article est une publication sponsorisée par eBay.