Poco X3 : le smartphone Xiaomi (64Go) est à prix cassé chez Cdiscount

Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et prenez quelques minutes pour profiter de ce bon plan Cdiscount. Pendant une durée indéterminée, l'excellent Xiaomi Poco X3 (modèle 64Go) est à prix cassé sur le site marchand français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dévoilé durant la rentrée 2020, le smartphone Poco X3 fait l'objet d'une offre intéressante de la part de Cdiscount.

En ce moment, le téléphone de la marque Xiaomi qui est disponible dans sa version 64 Go est vendu au prix de 159,90 euros seulement. En sachant que le smartphone était à 230 euros lors de la sa commercialisation, vous faites une économie de 70 euros. Plutôt pas mal, non ?!

Concernant les principales caractéristiques du smartphone, le Poco X3 de Xiaomi est équipé d’un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et la technologie HDR10, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (avec la possibilité d'étendre la mémoire jusqu'à 256 Go via microSD), d’un capteur photo principal de 64 + 13 + 2 + 2 MP, d'un capteur frontal de 20 MP et d’une batterie d'une capacité de 5160 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Poco Launcher 2.0 (MIUI12). Enfin, la connectique est notamment composée du Wi-Fi, du NFC, du Bluetooth 5.1, de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes. Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Xiaomi Poco X3.