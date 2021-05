Poco M3 : le smartphone 64 Go de Xiaomi sous les 110 € seulement !

Le Poco M3 fait l'objet d'une bonne affaire chez deux revendeurs français. Pendant quelques jours, le modèle 64 Go du smartphone de Xiaomi passe sous les 110 euros seulement grâce à une offre de remboursement.

Après la montre connectée Mi Watch et la pompe à air électrique portable Mi Portable Electric Air Pump, c'est au tour d'un autre produit de l'univers Xiaomi d'être victime d'un bon plan.

Jusqu'au lundi 24 mai 2021 inclus, le smartphone Poco M3 proposé dans sa version 64 Go est vendu à un prix de revient de 109,90 euros au lieu de 139,90 euros sur les sites de Cdiscount et d'Electro Dépôt. Le tarif est obtenu grâce à une offre de remboursement dont les conditions sont consultables à cette adresse.

Concernant ses principales caractéristiques, le Xiaomi Poco M3 est équipé d'un écran en Full HD+ de 6,53 pouces affichant une définition de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 662, d'une mémoire vive de 4 Go et d'une batterie d'une capacité de 6000 mAh compatible avec la charge rapide 18W. Du côté de la partie photo, le smartphone est dotée d'une triple caméra arrière de 48 + 2 + 2MP et d'une caméra frontale de 8 MP.