L’excellent Xiaomi Mi 9T Pro passe sous la barre des 400 euros !

Le smartphone Xiaomi Mi 9T Pro vous intĂ©resse ? Sachez qu’il est possible de se le procurer sur le site de Rue du Commerce Ă moindre coĂ»t. C’est en cumulant une offre de remboursement diffĂ©rĂ© avec une promotion qu’il est possible de l’avoir sous la barre des 400 euros Ă plus exactement 379 euros.

Le smartphone Xiaomi Mi 9T Pro reprĂ©sente sans doute l’un des meilleurs rapport qualitĂ© prix du moment. AffichĂ© Ă 409 € sur le site de l’enseigne Rue du Commerce, il bĂ©nĂ©ficie d’une offre de remboursement de 30 €. Afin d’en profiter, il suffit de constituer votre dossier puis de le renvoyer dans les temps Ă l’adresse indiquĂ© dans les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre ici. Au final, cumulĂ© Ă l’ODR, le smartphone revient Ă 379 €.

Pour info ou à titre de rappel, le Mi 9T Pro dispose d’un écran Super Amoled FHD+ de 6,39 pouces (résolution 2340 x 1080p), du système d’exploitation mobile Android 9 Pie, du processeur Qualcomm Snapdragon 855 (2,84 Ghz Octo-Core), de 6 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage et d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh.

Pour la photo, on retrouve une triple caméra arrière de 48+13+8MP (Laser Autofocus, Zoom X2, Grand Angle) et une caméra frontale Pop-Up de 20MP. Côté connectivité, le Bluetooth 5.0, GPS, A-Gps, Glonass, Bds & Galileo et l’USB-C sont de la partie.

A découvrir : notre test complet du xiaomi Mi 9T Pro