Mi 10T pas cher : le smartphone de Xiaomi est à un bon prix chez Cdiscount

Profitez de ce bon plan Cdiscount où le site e-commerce français vous permet d'acquérir le Mi 10T. Le smartphone Xiaomi compatible avec le réseau 5G peut être acheté sous les 371 euros. Focus sur cette bonne affaire !

Pour ce nouveau deal associé au monde de la téléphonie, Cdiscount donne la possibilité à ses membres d'acheter le Xiaomi Mi 10T à un bon prix.

Affiché au tarif conseillé de 499,90 euros sur le site du constructeur, le Mi 10T de Xiaomi disponible dans un coloris noir est à exactement 370,94 euros chez le site e-commerce français. Avec cet achat, cela fait une économie réalisée de près de 129 euros. Et pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués pour une livraison à domicile ou en point relais.

Dévoilé en même temps que le Mi 10T Pro et le Mi 10T Lite, le Mi 10T est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 5260 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. La partie photo se compose d'une triple caméra de 64MP + 13MP + 5MP et d'une caméra selfie de 20MP.