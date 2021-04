Mi 10T Lite : le smartphone Xiaomi 5G est à prix cassé

À la recherche d'un smartphone Xiaomi compatible 5G et pas trop cher ? Grâce à ce bon plan Cdiscount, procurez-vous le Mi 10T Lite en promotion. Avec un code promotionnel, le téléphone en question passe sous la barre des 275 euros. On fait le point sur cette nouvelle offre dans la suite de l'article.

C'est certainement le bon moment de craquer sur un smartphone doté du réseau mobile 5G. Pour ce nouveau deal associé à l'univers de la téléphonie, Cdiscount propose une jolie réduction sur le Mi 10T Lite.

En ce moment, la version allégée du Xiaomi Mi 10T disponible en deux coloris au choix et dans sa variante 128 Go est à 274 euros au lieu de 299 euros. Pour obtenir la remise de 25 euros, il suffit de saisir le coupon 25EUROS pendant l'étape de la commande. Et pour information, les clients ayant souscrit au programme Cdiscount à volonté bénéficieront de 5% du montant du produit dans leur cagnotte.

Concernant les principales caractéristiques du smartphone, le Mi 10T Lite de Xiaomi est équipé d’un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et la technologie HDR10, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un capteur photo principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP, d'un capteur frontal de 16 MP et d’une batterie d'une capacité de 4820 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android. Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Xiaomi Mi 10T Lite ou à regarder notre vidéo.