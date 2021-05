Galaxy S20 FE 4G : le smartphone de Samsung est sous les 400 €, vite !

Le Samsung Galaxy S20 FE fait l'objet d'une belle baisse de prix en ce lundi 31 mai 2021. La version 4G du smartphone coréen passe sous les 400 euros chez Electro Dépôt, grâce à une offre de remboursement. Focus sur ce nouveau bon plan !

Il ne reste que quelques heures pour profiter de l'offre de remboursement de 100 euros à valoir sur le Galaxy S20 FE.

Ainsi, jusqu'à ce soir, le modèle 4G du téléphone de Samsung disponible dans un coloris bleu est proposé au prix de revient de 398,96 euros au lieu de 498,96 euros sur le site Electro Dépôt. Pour bénéficier des 100 euros remboursés, il suffit de constituer un dossier incluant notamment la preuve d'achat. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici.

Pour rappel, le Galaxy S20 FE (version 4G) est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, d'un processeur Exynos 990, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To, d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo se compose d'un triple capteur principal de 12 + 12 + 8 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Si vous voulez plus d'informations, nous vous invitons à consulter nos articles associés à la prise en main et au test du Samsung Galaxy S20 FE.