Le Samsung Galaxy Note 10 Lite à un prix jamais vu sur Cdiscount !

À la recherche du Galaxy Note 10 Lite à un très bon tarif ? Le très bon smartphone de la marque Samsung est à un prix jamais vu sur Cdiscount. Focus sur cette nouvelle bonne affaire.

Continuons notre sĂ©rie de bons plans consacrĂ©e Ă la gamme Galaxy de Samsung. Après le S9 sous la barre des 300€, le A51 Ă 289€ et le S10e Ă moins de 450€, c’est au tour du Note 10 Lite de bĂ©nĂ©ficier d’une baisse de prix.

La version « légère » du Note 10 est en effet vendue au tarif de 479 euros sur le site Cdiscount, soit 20 euros de moins par rapport au précédent deal chez Boulanger. Disponible en trois coloris au choix (noir, rouge ou argent), le smartphone du constructeur coréen fourni avec un S-Pen connecté est éligible à la livraison gratuite en point relais ou à domicile.

Du cĂ´tĂ© des caractĂ©ristiques, le Note 10 Lite est dotĂ© d’un Ă©cran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces, d’un processeur Samsung Exynos 9810, d’une mĂ©moire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible par microSDXC jusqu’à 512 Go), d’une batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide et de l’OS mobile Android 10 (avec une surcouche One UI 2.0). Pour la photo, on notera la prĂ©sence d’un triple capteur principal de 12 + 12 + 12 MP avec IA et d’un capteur frontal de 32 MP. Enfin, le Samsung Galaxy Note 10 Lite propose le NFC, le rĂ©seau LTE (dual SIM), le WiFi ac dual band, le Bluetooth 5.0, le GPS (Glonass, Beidou, Galileo), le port USB type-C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes digitales.