Smartphone à petit prix : le Realme C11 pour moins de 80€ chez Electro Dépôt

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone pas trop cher avec une configuration convenable, le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Chez Electro Dépôt, il est possible d'avoir le Realme C11 pour moins de 80 euros seulement.

Ne tardez pas trop pour profiter de ce bon plan téléphonie sur le site Electro Dépôt où le Realme C11 fait l'objet d'une offre intéressante.

Vendu en temps normal à 99,98 euros chez le cybermarchand français, le smartphone Realme C11 disponible dans un coloris vert voit son prix de revient à 79,98 euros grâce à une ODR de 20 euros. L'offre de remboursement dont les conditions sont à consulter ici est valable jusqu'au 30 avril 2021 inclus. Du côté de le livraison, elle peut se faire gratuitement en magasin Electro Dépôt, en point relais ou à domicile.

À propos des caractéristiques du smartphone en question, le Realme C11 est un téléphone composé d'un écran tactile IPS de 6,5 pouces avec une définition HD+ de 1600 x 720p, d'un processeur Helio G35 2,3 GHz Octa-Core, d'une batterie de 5 000 mAh, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 256 Go) et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est constituée d'une caméra arrière de 13 + 2 MP et d'une caméra frontale de 5 MP.