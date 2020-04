Procurez-vous le Realme 6 sous les 200€ grâce à une ODR

Bonne affaire chez Cdiscount où les clients du site marchand peuvent se procurer le Realme 6 dans sa version 4+64 Go au prix de 199 euros. On vous explique comment bénéficier du tarif indiqué dans cet article.

Il faudra donc se rendre chez Cdiscount pour acheter le smartphone Realme 6 au prix de 199 euros au lieu de 229 euros ; soit 30 euros offerts par l’intermédiaire d’une offre de remboursement valable jusqu’au 15 mai 2020. La demande de remboursement doit être effectuée 14 jours après l’achat.

Si votre dossier respecte bien les modalités de l’offre de remboursement, vous recevrez vos 30 euros par virement bancaire dans un délai de 8 à 10 semaines à compter de la date de réception de votre demande. Toutes ces conditions de l’ODR sont à retrouver ici. Concernant la livraison, la réception à domicile et le retrait en point relais du produit sont gratuits.

Disponible en blanc ou en bleu, le Realme 6 dispose d’un Ă©cran LCD Full HD+ de 6,5 pouces (rĂ©solution 2400 x 1080p), du système d’exploitation mobile Android 10, du processeur Mediatek Helio G90T, de 4 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’Ă 256 Go via microSD) et d’une batterie d’une capacitĂ© de 4300 mAh (compatible charge rapide). Pour la photo, on retrouve un capteur de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ă l’arrière et un capteur avant de 16 MP. CĂ´tĂ© connectivitĂ©, le Bluetooth 5.0, le lecteur d'empreintes digitales et l’USB-C sont notamment de la partie.

