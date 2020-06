Smartphone petit budget : vite, le Xiaomi Redmi Go est à 69,98€ et le Motorola E6 Play à 89€

Pour ceux et celles qui sont à la recherche d’un smartphone pas trop cher, l’équipe de PhonAndroid vous a déniché deux bonnes affaires sur des téléphones de la marque Xiaomi et de la marque Motorola. Focus sur ce nouveau bon plan 2 en 1 !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI GO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MOTOROLA E6 PLAY

Les smartphones les plus connus du marché de la téléphonie ont la réputation d’être vendus au-delà des 200 euros. Récemment, nous avons vu le Xiaomi Redmi Note 9 Pro en promo sur Amazon.

Si vous avez un budget plus restreint, vous pouvez toujours vous tourner vers le Xiaomi Redmi Go qui est à 69,98 euros chez Electro Dépôt et le Motorola E6 Play qui est à 89 euros chez Darty. À propos de la livraison du Xiaomi Redmi Go, celle-ci peut se faire gratuitement en magasin-dépôt de votre choix. Pour le Motorola E6 Play, la livraison est offerte pour tout retrait du produit en magasin Darty.

Concernant les caractéristiques du Xiaomi Redmi Go, il s’agit d’un téléphone équipé notamment d’un écran de 5 pouces (résolution 1280 x 720 HD), d’un espace de stockage de 16 Go et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 425. Quant au Motorola E6 Play, le smartphone est doté d’un écran HD+ de 5,5 pouces, d’un stockage interne de 32 Go et d’une mémoire vive de 2 Go de RAM.