Oppo Reno 2 Z sous la barre des 300€, un bon plan smartphone à saisir rapidement !

Voici une belle affaire pour ceux et celles Ă la recherche du Reno 2 Z en promotion ! Le smartphone du constructeur Oppo proposĂ© dans sa version 128 Go fait l’objet d’une baisse de prix chez Orange Ă l’approche du printemps 2020. Il est sous la barre des 300€. Focus sur ce nouveau bon plan tĂ©lĂ©phonie.

Vous avez donc jusqu’au mercredi 18 mars 2020 inclus pour vous procurer le Oppo Reno 2 Z en promotion. Affiché en temps normal à 349,90 euros sur la boutique Orange, le smartphone voit son prix baisser à 299,90 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros.

Ă€ propos des caractĂ©ristiques de l’appareil, le Oppo Reno 2 Z est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran FHD+ AMOLED de 6,5 pouces, d’un capteur principal de 48 MP et d’une camĂ©ra frontale de 16 MP. CĂ´tĂ© connectique, on retrouvera bien Ă©videmment la 4G, le Bluetooth, le port USB et le WiFi.

Disponible en trois coloris (noir, vert et blanc), le tĂ©lĂ©phone dispose aussi d’une mĂ©moire vive de 8 Go, d’un espace de stockage de 128 Go, d’une batterie de 4000 mAh avec charge rapide, du système d’exploitation mobile Android 9.0 Pie. Enfin, le smartphone d’un poids de 195 grammes est fourni avec un kit oreillettes stĂ©rĂ©o, un câble USB-C VOOC 3.0, un Ă©jecteur de carte SIM et un coque de protection.