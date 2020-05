Oppo Reno 2 : le très bon smartphone à prix réduit chez Orange (via ODR)

Voici un bon plan smartphone pour bien dĂ©marrer la semaine ! Sur la boutique Orange, il est possible de se procurer le Oppo Reno 2 sous les 350 euros par l’intermĂ©diaire d’une ODR. Toutes les explications sont Ă consulter dans la suite de l’article.

Alors que le Oppo Reno fait toujours l’objet d’une baisse de prix, le Reno 2 du constructeur mobile chinois est Ă prix rĂ©duit sur la boutique Orange.

La version 256 Go du très bon smartphone est vendue Ă 349,90 euros au lieu de 399,90 euros sur le site de l’opĂ©rateur français. Les 50 euros de remise se font grâce Ă une offre de remboursement valable jusqu’au 23 juin 2020 et consultable Ă cette adresse.

Disponible en noir ou en violet, le Oppo Reno 2 est dotĂ© d’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 730 Octo-Core cadencĂ© Ă 2.2 GHz, du système Android 9.0 Pie, d’un Ă©cran OLED de 6,5 pouces (rĂ©solution 2400 x 1080 pixels), d’une batterie de 4000 mAh (compatible charge rapide) et d’une mĂ©moire vive de 8 Go de RAM. Pour l’APN, on retrouvera un capteur principal de 48+13+8+2 MP et un capteur avant de 16 MP. CĂ´tĂ© connectivitĂ©, le Bluetooh 5.0, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le port USB-C et le lecteur d'empreinte digitale sous l’écran sont notamment de la partie. Enfin, le tĂ©lĂ©phone est fourni avec un kit oreillettes stĂ©rĂ©o, un bloc alimentation, un câble USB Type-C VOOC 3.0 et un Ă©jecteur de carte SIM.

