Le OnePlus 6T est un rapport qualité prix excellent, vite stock limité !

Vous souhaitez acheter le OnePlus 6T ? Procurez-vous cet excellent smartphone (version 256 Go) à un bon prix du côté de la boutique de l’opérateur Bouygues Télecom.



Alors que OnePlus a récemment levé le voile sur une deuxième version Nord de son tout nouveau smartphone, le OnePlus 6T fait l’objet d’une offre de promotion intéressante de la part de Bouygues Telecom. Ainsi, au cours d’une durée indéterminée, l’opérateur permet de se le procurer sous la barre des 300 euros. Affiché au prix de vente de 599 euros, le très bon smartphone du constructeur chinois voit son tarif diminuer à exactement 299,50 euros ; soit une remise immédiate de près de 300 euros.

Disponible dans un coloris noir, le OnePlus 6T est équipé d’un écran AMOLED de 6,4 pouces (avec une définition de 2340×1080 pixels), d’un processeur Snapdragon 845, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go, d’un double capteur arrière de 16 + 20 mégapixels (f1/7), d’un capteur frontal de 16 mégapixels et d’une batterie de 3700 mAh ; le tout tournant sous le système d’exploitation mobile Android. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez toujours consulter notre article consacré au test du OnePlus 6T.