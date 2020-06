Huawei P30 : l’excellent smartphone est (encore) à un bon prix !

Vous voulez acquérir le P30 à un prix convenable ? Le bon plan qui va suivre va alors vous intéresser. Chez Amazon, il est possible de se procurer le smartphone de chez Huawei sous les 390 euros. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Amazon France propose une belle réduction sur le Huawei P30. Pendant une durée indéterminée, le géant du commerce en ligne permet à ses membres d’acquérir l’excellent smartphone dans un coloris noir au tarif réduit de 385 euros ; soit 41% de remise immédiate par rapport au prix de vente conseillé. Le tarif du produit étant supérieur à 25 euros d’achats, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

À propos des caractéristiques du Huawei P30, le téléphone est doté d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un stockage interne de 128 Go, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.

Bon à savoir : si vous êtes intéressés par la version légère du P30, le P30 Lite est sous les 200 euros jusqu’au 23 juin 2020.