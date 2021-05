Pixel 4a : le smartphone de Google est à moins de 300 €, vite !

Envie de vous procurer le Pixel 4a en promotion et dans sa déclinaison 4G ? C'est possible grâce à cette offre que propose Rakuten, par l'intermédiaire du Boulanger. Le smartphone de Google est à moins de 300 euros, seulement ce mercredi 26 mai.

En cette journée du 26 mai 2021, le site marchand Rakuten vous permet de bénéficier de 30 euros de réduction dès 299 euros d'achats par l'intermédiaire d'un code promotionnel. Ainsi, via la boutique française Boulanger, le Pixel 4a compatible avec le réseau 4G et proposé dans un coloris noir est vendu à 299 euros au lieu 329 euros. La remise s'effectue grâce au coupon RAKUTEN30 qui est à saisir dans le panier. Avec cet achat, vous obtiendrez 897 Rakuten Points (ce qui correspond à 8,97 euros de réduction sur votre prochaine commande) si vous êtes membre du ClubR Rakuten.

Considéré comme un smartphone milieu de gamme, le Pixel 4a est la version allégée du Pixel 4. Le téléphone de la firme de Mountain View est composé d'un écran AMOLED de 5,8 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une capacité de stockage de 128 Go, une batterie de 3140 mAh, un capteur principal de 12 MP, un capteur frontal de 8 MP et le système d'exploitation mobile Android. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Google Pixel 4a.