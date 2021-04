Smartphone ASUS ROG Phone 5, la nouvelle référence pour le Gaming

Pour cette 4eme génération de smartphone ROG, la marque ASUS s’est concentrée sur 5 piliers ayant fait le succès des précédentes générations de ROG Phone. Découvrez pourquoi ce smartphone hors du commun constitue la meilleure solution de jeu sur mobile actuellement.

Ses performances sans compromis

Pour atteindre le meilleur des performances, le ROG Phone 5 est équipé d’un tout nouveau design procurant une meilleure dissipation thermique appelé GameCool 5. Avec l’emploi des meilleurs composants (LPDDR5 et UFS 3.1) et le contrôle plus précis du système sur puce Qualcomm® Snapdragon™ 888, les utilisateurs ont un bénéfice de performances encore jamais vues et d’un contrôle total. Ils peuvent désormais augmenter la limite de throttle du CPU et du GPU pour supporter un taux d’images par seconde plus élevé dans les jeux les plus gourmands en ressources mais également plus longtemps.

Ses graphismes époustouflants

En jeu, les millisecondes et la précision peuvent faire la différence entre une victoire ou une défaite. ASUS a bien intégré ce principe en équipant le ROG Phone 5 d’un écran de 6,78’’ AMOLED 144Hz fabriqué spécialement par Samsung. Il est notamment plus précis et fournit une plage dynamique plus large que la génération précédente. Cet écran est même 23% plus lumineux que celui du ROG Phone 3 avec un pic lumineux pouvant monter à 1200 nits. Sa latence tactile de seulement 24,3ms au touché et 18ms au glissé en font l’un des écrans les plus réactifs pour jouer sur mobile.

Son autonomie monstre

Cette année, ASUS a fait le choix d’implémenter un nouveau design de deux batteries de 3000 mAh au lieu d’un seul bloc de 6000 mAh apportant plusieurs avantages. Le premier est de pouvoir mieux gérer la température lorsque l’appareil charge et lorsqu’il se décharge, rendant possible la recharge rapide jusqu’à 65W au lieu de 30W sur la génération précédente. Cette disposition apporte aussi le bénéfice de placer la carte mère au centre de l’appareil et les batteries de part et d’autre, rendant le smartphone plus équilibré. Le constructeur n’en a pas oublié les optimisations pour prolonger la durée de vie de la batterie avec la limitation de charge, la recharge constante, la recharge planifiée intelligente ainsi que le contournement de charge.

Sa partie audio ultra immersive

L’expérience audio du ROG Phone 5 prend une tout autre dimension avec le système GameFX. Ce nouvel opus propose donc deux haut-parleurs de 12x16mm en façade composés chacun de 7 membranes aimantées. Ils sont également accompagnés d’un amplificateur de marque Cirrus Logic. En partenariat avec le spécialiste du son suédois Dirac, ASUS a atteint un spectre sonore plus large, clair et profond, permettant une meilleure restitution des basses ainsi qu’une meilleure virtualisation du son pour une immersion totale. La prise jack 3,5mm n’est pas en reste puisqu’elle est associée à un convertisseur numérique / analogique et un amplificateur du spécialiste américain ESS Technology. Le laboratoire DXOMARK a également décerné l’excellente note de 89 au ROG Phone 5.

Son expérience de jeu

C’est probablement le point où le ROG Phone 5 se démarque le plus de ses concurrents. Son expérience de jeu est une des plus complètes à l’heure actuelle. En plus de la partie audio que nous venons d’aborder, le ROG Phone 5 a été pensé pour une prise en main horizontale la plus ergonomique possible. Ses boutons tactiles AirTriggers 5 combinés à la technologie Motion Control lui permettent de proposer des possibilités de personnalisations multiples dans le but ultime de prendre l’avantage sur ses adversaires. A cela, viennent s’ajouter le port USB Type-C latéral permettant de recharger le smartphone sans être gêné par le câble, les multiples antennes WiFi et les quatre microphones pour ne pas obstruer la captation sonore. Le nouvel accessoire AeroActive Cooler 5 est désormais équipé de deux boutons physiques, d’un trépied et d’un ventilateur pour prolonger vos parties de jeu le plus longtemps possible. Ce dernier est commercialisé séparément au prix de 59,99€TTC.

En conclusion, si vous êtes un joueur passionné, le ROG Phone 5 ne devrait pas vous décevoir car il incarne la solution parfaite si vous désirez pouvoir jouer partout à n’importe quel moment. Il est désormais disponible en Phantom Black chez Boulanger :

16Go RAM / 256Go Stockage à 999€

Cet article est une publication sponsorisée par Asus.