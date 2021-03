Galaxy S21 : 100€ de réduction sur le smartphone 5G (256 Go) grâce à un code promo

Le Galaxy S21 de la marque Samsung devient de plus en plus abordable à l'approche du printemps 2021. Le smartphone du constructeur coréen proposé dans son modèle 256 Go bénéficie de 100 euros de réduction grâce à un code promotionnel. Il s'agit d'une offre à durée limitée.

Après le Xiaomi Redmi Note 9T à moins de 200 euros, un autre smartphone compatible avec le 5G est aussi victime d'une baisse de prix.

Cette fois-ci, place au puissant Galaxy S21 que propose Cdiscount à l'occasion d'une offre promotionnelle. Avec l'aide du coupon S21-100 (à saisir lors de l'étape du panier et valable jusqu'au 31 mars 2021), le prix du Samsung Galaxy S21 passe à exactement 759 euros. Pour information, la promotion concerne le modèle 256 Go du smartphone de la firme coréenne.

Présenté en janvier 2021 en même temps que le S21+ et le S21 Ultra, le Samsung Galaxy S21 est doté d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Samsung Exynos 2100, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4000 mAh et du système d'exploitation mobile Android 11. La partie photo est assurée par un capteur frontal de 10 MP et par un triple capteur principal de 12 + 12 + 64 MP. Besoin de plus d'informations ? Vous pouvez consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S21.