Excellent prix pour cette Smart TV LED UHD 4K Philips 58PUS6504 de 58 pouces !

Voici une belle affaire chez Electro Dépôt ! Si vous êtes à la recherche d’une Smart TV LED UHD 4K de 58 pouces de la marque Philips à un excellent prix, sachez que le site marchand propose le modèle 58PUS6504 au tarif de 449 euros.

Si vous avez raté le précédent bon plan concernant la Smart TV LED 4K UHD Philips de 55 pouces, vous pouvez toujours vous tourner vers cet autre modèle proposé par la même marque.

Nous vous invitons donc Ă prendre la direction de la plateforme Electro DĂ©pĂ´t oĂą l’enseigne française de high-tech permet Ă ses clients de se procurer la Smart TV LED UHD 4K Philips 58PUS6504 de 58 pouces Ă 449 euros. Il s’agit d’un bon prix puisque ce tĂ©lĂ©viseur est vendu plus cher sur d’autres sites marchands français. Pour information, afin d’Ă©viter de payer des frais de port supplĂ©mentaires, il est conseillĂ© de retirer gratuitement le produit en magasin-dĂ©pĂ´t.

Pour 449 euros, vous avez un téléviseur de 58 pouces (diagonale de 147 cm) qui dispose d’une résolution de 3840 x 2160 pixels. À propos de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI (compatibles 4K et ARC), 2 ports USB, une prise casque, un port Ethernet, une entrée audio DVI, une sortie audio numérique optique et un tuner terrestre. Avec la technologie Smart TV, vous pouvez tourner vos applications favorites en 4K avec l’aide de l’intégration du Wifi. Enfin, le téléviseur est doté de la technologie HDR10.