Profitez d’une Hisense TV LED Ultra HD 4K avec un design premium pour seulement 349€

Si vous avez besoin d’une Smart TV LED 4K UHD de 50 pouces sous les 350 euros, sachez que Boulanger propose la Hisense H50B7500 au tarif de 399 euros au lieu de 449 euros. Le prix du téléviseur peut diminuer à 349 euros grâce à une ODR.

Rendez-vous sur chez Boulanger pour acquérir la Smart TV LED UHD 4K H50B7500 de Hisense (format 50 pouces) à 399 euros au lieu de 449 euros ; soit 50 euros de remise immédiate de la part du site marchand.

En plus de cette réduction, le téléviseur est éligible à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu’au 30 juillet 2020 (date d’achat). Le prix du téléviseur revient alors à 349 euros. La date limite d’inscription et d’envoi du dossier est fixée au 14 août 2020. Toutes les conditions de l’ODR sont à consulter ici.

CĂ´tĂ© caractĂ©ristiques, la Hisense H50B7500 est Ă©quipĂ©e d’un Ă©cran sans bord 4K de 126 cm de diagonale (rĂ©solution native 3840 x 2160 pixels). ConnectĂ©e, elle embarque la technologie Smart TV (permettant l’installation d’applications telles que Netflix, Youtube et Prime Video) et est compatible HDR. Pour la connectique, on retrouve 3 ports HDMI 2.0, 1 composite, 1 sortie optique, 2 ports USB, 1 entrĂ©e PC Audio et 1 port Ethernet. Enfin, la partie sonore est assurĂ©e par 2 haut-parleurs de 10 W chacun, soit une puissance totale de 20 Watts.