Soldes été 2020 : offrez-vous une Smart TV LED 4K UHD pas chère grâce à ce bon plan

Voici une belle affaire chez Cdiscount ! Si vous êtes à la recherche d’une Smart TV LED UHD 4K de 65 pouces à un bon prix, sachez que le site marchand en propose une de la marque Continental Edison à moins de 400 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu’il est encore possible de se procurer cette Smart TV LED 4K UHD 55″ de Philips pour 399,99 euros, Cdiscount propose un autre modèle de téléviseur un peu plus grand pour le même tarif.

Ainsi, l’enseigne française de high-tech met en vente la Continental Edison CELED65S20B3 au prix soldé de 399,99 euros. Pour information, des frais de port de 9,99 euros viennent s’ajouter pour toute commande à retirer en point relais.

Pour ce tarif, vous avez un téléviseur de 65 pouces (diagonale de 164 cm) qui dispose d’une résolution de 3840 x 2160 pixels. Du côté de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 1 entrée vidéo composite, 2 ports USB, 1 entrée VGA, 1 port LAN, 1 prise pour le casque et 1 sortie audio numérique (optique). Avec la technologie Smart TV, vous aurez la possibilité de retrouver vos applications favorites en 4K grâce à l’intégration du Wifi. Enfin, le téléviseur est doté de la technologie HDR 10 et deux haut-parleurs de 12 Watts chacun.