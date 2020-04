Ne ratez pas cette Smart TV LED 4K UHD 55″ de Philips à un très bon prix

Ă€ la recherche d’une Smart TV LED 4K UHD de 55 pouces Ă un très bon prix ? Cdiscount propose en ce moment une bonne affaire sur l’achat de la Philips 55PUS6554/12. Focus sur ce nouveau bon plan TV.

C’est donc par l’intermĂ©diaire d’une remise immĂ©diate de 101 euros qu’il est possible de se procurer la Smart TV LED 4K UHD Philips 55PUS6554/12 Ă exactement 409,67 euros sur le site Cdiscount. Au vu du contexte actuel, la livraison Ă domicile est imposĂ©e par le marchand et des frais de port supplĂ©mentaires sont susceptibles d’ĂŞtre appliquĂ©s.

Pour ce prix, vous avez donc une TV de 55 pouces (diagonale de 139 cm) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR10+ et connectée. Du coté de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, 1 entrée de ligne audio, 1 entrée vidéo composite, 1 port LAN, 1 entrée vidéo/audio composant, 1 prise pour le casque et 1 sortie audio numérique (optique).

Compatible Smart TV, le téléviseur est capable de faire tourner des applications telles que Netflix et YouTube en 4K grâce à l’intégration du Wifi. La partie audio est assurée par 2 haut-parleurs de 10 Watts chacun, soit une puissance totale de 20 Watts. Enfin, la TV intègre un tuner TV numérique comprenant DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T et DVB-T2.

