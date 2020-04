Offrez-vous une Smart TV Android avec Dolby Vision pour moins de 350€ !

Une smart TV tournant sous Android, avec la technologie Dolby Vision intĂ©grĂ©e pour moins de 350 euros ça vous tente ? Un bon plan Cdiscount permet d’avoir la TV Toshiba 50UA3A63DG d’une diagonale de 50 pouces (126cm) pour 332.62 € au lieu de 419 €. Une offre Ă saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.Â

Rendez-vous sur le site de l’enseigne en ligne Cdiscount pour vous offrir la Smart TV Toshiba 50UA3A63DG pour 332.62 € au lieu de 419 €. Cette dernière propose pour moins de 350 euros un excellent rapport qualitĂ© prix et tourne sous Android TV. On retrouve la technologie d’amĂ©lioration de l’image Dolby Vision ainsi que 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 entrĂ©e vidĂ©o composite, 1 entrĂ©e audio, 1 entrĂ©e vidĂ©o composante / VGA, 1 port rĂ©seau, une sortie casque et 1 sortie audio numĂ©rique (optique). sa fiche technique complète :

RĂ©troĂ©clairage par LED – D-LED Backlight

Format d’affichage : 4K UHD (2160p)

RĂ©solution : 3840 x 2160 pixels

Technologie HDR : Dolby Vision

Android TV

Sortie DTS Studio Sound, hauts-parleurs ONKYO

Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Interface vidéo : Composant, composite, HDMI

