À la recherche d’une Smart TV 4K UHD de 58 pouces ? Profitez vite de ce bon plan Hisense !

Si vous avez besoin d’une Smart TV LED 4K UHD de 58 pouces Ă moins de 350 euros, sachez que l’enseigne Leclerc propose en promotion la Hisense H58A6100 au tarif de 349 euros au lieu de 399 euros.

En ce mois d’avril 2020, les tĂ©lĂ©viseurs connectĂ©s font l’objet de promotions de la part des sites marchands français. Nous l’avons vu avec cette Smart TV LED 4K UHD 55″ de Philips Ă un très bon prix.

Cette fois-ci, c’est la Hisense H58A6100 qui est proposĂ©e en rĂ©duction chez Leclerc. Elle est en effet vendue au tarif de 349 euros, soit 50 euros de moins par rapport Ă son prix initial. Au vu du contexte actuel liĂ© Ă la crise sanitaire en France, il est conseillĂ© de choisir la livraison gratuite Ă domicile. Des dĂ©lais de livraison supplĂ©mentaires peuvent ĂŞtre appliquĂ©s.

Pour ce prix, vous avez donc une TV de 58 pouces (diagonale de 147 cm) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR10 et connectée. Du coté de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 1 sortie audio numérique (optique), 1 port réseau, 2 ports USB 2.0, 1 entrée de ligne audio et 1 entrée vidéo composite. Compatible Smart TV, le téléviseur est capable de faire tourner des applications telles que Netflix et YouTube en 4K grâce à l’intégration du Wifi.