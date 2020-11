Godeal24 Singles’ Day : le prix de Windows 10 en chute libre !

Pour célébrer le 11 novembre, le site Godeal24.com a décidé de faire les choses en grand et propose certains de ses produits à prix cassé. Vous pouvez par exemple profiter de Windows 10 Pro à seulement 5,55€ par PC ! Attention, cette offre est limitée dans le temps.



ACHETER WINDOWS 10 PRO A 5,55€ PAR PC

En ce moment sur le site de Godeal24.com, vous pouvez profitez de réductions exceptionnelles mises en place dans le cadre des ventes flash du 11 novembre ! Parmi les offres proposées par le site, vous pouvez profiter de Windows 10 Pro à un prix défiant toute concurrence. En fonction de la formule souhaitée, vous pouvez acheter :

Alors que Windows 7 n'est plus mis à jour par Microsoft, c'est le moment où jamais de vous procurer Windows 10 et ainsi de remettre au goût du jour votre PC sans vous ruiner !

Windows 10 et Microsoft Office à prix cassé grâce à 3 codes promo GoDeal24

En plus des deux offres ci-dessus, GoDeal24 vous propose également 3 codes promo pour profiter de réductions allant jusqu'à -66% sur les licences Windows 10 et Microsoft Office disponibles sur le site.

VOIR TOUTES LES OFFRES GODEAL24

Avec le code “SGO50“, profitez de 50% de réduction sur :

Avec le code “SGO66“, profitez de 66% de réduction sur :

Avec le code “SGO55“, profitez de 55% de réduction sur :

Attention, ces offres ne sont valables que jusqu'au 15 novembre prochain ! Si vous êtes intéressé, ne perdez donc pas une seule seconde.

GoDeal24 est un site de vente de logiciels et de jeux en ligne. Il propose toute l'année des prix cassés sur les licences Microsoft. Le Service client est disponible 24h/24 et 7j/7 via l'adresse “service@godeal24.com”.

Cet article est une publication sponsorisée par GoDeal24.