Showroomprivé : l’abonnement d’un an à la carte Fnac+ ou Darty+ est à 9.99 € au lieu de 49 €

Une vente privĂ©e sur le site showroomprive.com permet de profiter de l’abonnement aux cartes Darty+ et Fnac+ Ă moindre coĂ»t. Ainsi, elles sont proposĂ©s Ă 9.99 € par an au lieu de 49 €. Si vous souhaitez acquĂ©rir les deux cartes, l’abonnement d’un an est proposĂ© Ă 14.99 € au lieu de 98 €.

Vous avez 3 options disponibles dans le cadre de cette vente privĂ©e : L’abonnement d’un an Ă la carte Fnac+ ou Darty+ Ă 9,99 € au lieu de 49 € ou alors le duo Fnac+ et Darty+ Ă 14,99 € au lieu de 98 €. L’offre court jusqu’au 6 janvier 2020 et le coupon est valable du 29/12/2019 Au 29/02/2020.

La réduction est valable 12 mois. Au-delà de cette période promotionnelle, vous serez informé que votre carte Fnac+/Darty+ est susceptible d’être renouvelée automatiquement par période de 1 an au tarif alors en vigueur auprès de la Fnac/Darty.

Le code doit être activé jusqu’au 29/02/2020 inclus . Ce bon plan est disponible uniquement pour les membres du site showroomprive.com, dans la limite de 1 abonnement carte FNAC+/DARTY+ par compte fnac.com/darty.com. 2 coupons maximum par membres.

Profitez d’un an d’avantages FNAC+ :

Livraison en 1 jour ouvré gratuite et illimitée

Livraison 2H Chrono gratuite & illimitée pour les zones éligibles

pour les zones Ă©ligibles -5% de remise immĂ©diate sur : le high-tech, les livres, et bien d’autres produits…

: le high-tech, les livres, et bien d’autres produits… Accès aux caisses prioritaires dans les magasins Fnac

dans les magasins Fnac RĂ©ductions et offres exceptionnelles sur la beautĂ©, les voyages, la mode et bien d’autres univers, grâce au pass partenaires

sur la beautĂ©, les voyages, la mode et bien d’autres univers, grâce au pass partenaires Un accès privilĂ©giĂ© Ă la culture avec Deezer, Izneo

Et bien d’ autres avantages, Ă©conomies et Ă©vĂ©nements exclusifs .

Profitez d’un an d’avantages DARTY+ :