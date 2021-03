Sennheiser PXC 550-II : le prix du casque à suppression de bruit est en chute libre

Le casque audio Bluetooth Sennheiser PXC 550-II que l'on trouve généralement aux alentours des 350 euros fait l'objet d'une grosse baisse de prix du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Il est en promotion à seulement 149, 99 euros soit une réduction de 57%.

Concernant les caractéristiques et fonctionnalités de ce casque audio, on retrouve entre autre la suppression active du bruit qui offre au PXC 550-II Wireless une qualité sonore hors norme. Elle permet de réduire le présent autour de vous et peut être réglée selon vos préférences. Très endurant, le PXC 550-II assure jusqu'à 30 heures d'autonomie. de quoi écouter vos morceaux de musique favoris plus d'une journée, sans passer par la case recharge.

Il est en outre doté d'un pavé tactile positionné sur l'écouteur droit. Grâce à lui, contrôlez le volume, la lecture, l'arrêt, la pause et le saut des pistes. Un simple touché permet de prendre un appel entrant. Simple et intuitif à utiliser, le Sennheiser est aussi un casque connecté. Il est en effet équipé de l'assistant vocal Alexa d'Amazon qui vous donne la possibilité par exemple en plus d'écouter votre musique, de contrôler votre maison connectée, obtenir des informations, écouter l’actualité ou la météo, et bien plus encore, simplement en utilisant votre voix.

