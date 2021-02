Nintendo Switch : belle chute de prix sur la console en pack, coloris Néon ou édition Mario

Vous avez l'intention d'acheter prochainement la Nintendo Switch ? Pour ce nouveau bon plan, découvrez une sélection de trois consoles qui bénéficient d'une belle chute de prix sur le site Cdiscount. Le deal suggéré concerne la console en pack, coloris Néon ou édition Mario.

Depuis ce jeudi 4 février, Cdiscount profite des dernier jours des soldes d'hiver 2021 pour dévoiler un code permettant d'avoir 25 euros de réduction des 249 euros d'achats. Le code en question, qui a une durée limitée, est 25EUROS et doit être saisi après avoir ajouté un article dans le panier.

À cette occasion, la rédaction de PhonAndroid a sélectionné 3 consoles Nintendo Switch à prix réduits sur le site marchand français.

Pack Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 2 volants à 319,99€

Commençons notre sélection avec ce pack comprenant la console Switch, le jeu Mario Kart 8 Deluxe et 2 volants Konix.

Sorti en avril 2017, Mario Kart 8 Deluxe invite le joueur à affronter ses amis en local ou en ligne dans différents modes et types de coupes tout en ayant accès à plus de 30 circuits aux environnements variés.

Quant aux volants Konix, ils peuvent être attachés un Joy-Con pour profiter d'une expérience unique comme si vous étiez derrière le volant.

Nintendo Switch à 274,99€

Pour ceux et celles qui préfèrent la console seule, il faut savoir qu'il s'agit de la version 2019. Elle est fournie avec une paire de Joy-Con bleu/rouge, un support Joy-Con, une station d’accueil, un câble HDMI, un adaptateur secteur et une paire de dragonnes Joy-Con. Afin de tout savoir sur la console du géant japonais, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de la Nintendo Switch.

Nintendo Switch édition limitée Mario à 294,99€

Enfin, terminions notre sélection avec la Nintendo Switch édition limitée Mario. Cette console à l'effigie du célèbre plombier moustachu qui sortira le 12 février prochain est livrée avec une paire de manettes Joy-Con rouge et bleu, un support Joy-Con, une station d'accueil Nintendo Switch, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch, une paire de dragonnes Joy-Con et une pochette de transport assortie.