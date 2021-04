Playstation Hits PS4 : profitez de cette belle sélection de jeux à petit prix

Au cours d'une durée très limitée, trois sites marchands français permettent à leurs clients respectifs de profiter d'une belle sélection de jeux PlayStation Hits à petit prix. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE LA SÉLECTION PLAYSTATION HITS CHEZ AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE LA SÉLECTION PLAYSTATION HITS À LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE LA SÉLECTION PLAYSTATION HITS CHEZ BOULANGER

Alors qu'il était possible de profiter d'une série de jeux Nintendo Switch moins chers, des titres PlayStation Hits sur la plateforme PS4 font actuellement l'objet de promotions chez Amazon, à la Fnac et chez Boulanger.

Parmi cette sélection de jeux compatibles sur la 4ème génération de la console PlayStation de Sony, vous retrouverez, entre autres, God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 : A Thief’s End, Horizon : Zero Dawn Complete Edition, Uncharted The Lost Legacy, Gran Turismo Sports, Uncharted The Nathan Drake Collection, Bloodborne et Until Dawn.

Tous ces jeux cités sont au tarif unitaire de 9,99 euros seulement. D'autres titres sont disponibles mais à des prix supérieurs. Enfin, pour information, des frais de port peuvent être ajoutés dans le cas d'une livraison à domicile. Chez Boulanger, la livraison est gratuite à partir de 19 euros d'achats. Quant à Amazon et la Fnac, les frais de port sont offerts dès 25 euros d'achats.