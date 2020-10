Seagate Expansion : 70 € de réduction sur le disque dur externe 8 To

Généralement proposé à 209,99 €, le disque dur externe Seagate Expansion fait l'objet d'une réduction de 70 € faisant ainsi chuter son prix sous la barre des 150 €, à très exactement 139,99 €. C'est du coté de l'enseigne de la Fnac qu'il est possible de profiter de ce bon plan.

Belle offre sur le disque dur externe Seagate Expansion d'une capacité de 8 To du coté de l'enseigne de la Fnac. Il est possible de l'acquérir à 139,99 € au lieu de 209,99 € en moyenne. L'installation de ce dernier est simple et rapide : il vous suffit de brancher l'adaptateur secteur et le câble USB fournis, et le tour est joué ! Le disque est alors automatiquement reconnu par le système d'exploitation Windows : vous n'avez aucun logiciel à installer ni aucune configuration à effectuer.

Ce disque dur externe de Seagate offre un débit rapide de transfert de données grâce à son interface USB 3.0 en connectant le disque à un port SuperSpeed USB 3.0. L'USB 3.0 est rétro compatible avec l'USB 2.0 pour garantir une compatibilité système plus importante.

Dans la boîte, vous trouverez : le disque dur externe Seagate Expansion, un câble USB 3.0 de 46 cm (18 pouces), un adaptateur secteur 18 W, un guide de démarrage rapide ainsi qu'un logiciel de sauvegarde Seagate. Enfin, le disque à des dimensions de 17.60 x 3.66 x 12.06 cm pour un poids de 950 grammes.