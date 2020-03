Chute de prix conséquente pour les Galaxy S10 et S10+ 512Go !

Les smartphones haut de gamme Galaxy S10 et S10 plus du constructeur sud CorĂ©en Samsung font actuellement l’objet d’une grosse baisse de prix sur le site de l’enseigne en ligne Cdiscount. Les variantes embarquant 512 Go de mĂ©moire interne sont respectivement proposĂ©s pour 599 € et 699 €.Â

Si vous souhaitez vous offrir le Samsung Galaxy S10 ou S10 + dans leur variante avec 512 Go de mĂ©moire de stockage interne Ă moindre coĂ»t, vous devez vous rendre sur le site de Cdiscount en suivant l’un des liens prĂ©sents ci-dessus. Les deux smartphones y sont proposĂ©s pour respectivement 599 € et 699 €. Une belle remise quand on sait qu’ils sont habituellement commercialisĂ©s pour 1149 € et 1249 €.

Galaxy S10 512 Go à 599 €, S10 Plus à 699 € sur Cdiscount

Le Samsung Galaxy S10 arbore un Ă©cran Super AMOLED Infinity-O de diagonale de 6,1 pouces et une dĂ©finition QHD+ dĂ©pourvu d’encoche avec un minuscule trou pour la camĂ©ra frontale. Il embarque le processeur Exynos 9820 Octo-Core (cadencĂ© Ă 2 x 2.8 GHz + 2 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz) couplĂ© Ă 8 Go de mĂ©moire RAM et 512 Go de stockage interne (extensible jusqu’Ă 512 Go via microSD). CotĂ© photo, on retrouve un appareil photo Ă triple capteur 12+12+16 MP. Son autonomie est assurĂ©e par une batterie de 3400 mAh compatible charge rapide.

Le Samsung Galaxy S10 Plus, un cran au dessus propose un Ă©cran lĂ©gèrement plus grand de de 6,4 pouces Infinity borderless. Tout comme le S10, le terminal tourne sous Android 10 et embarque le mĂŞme processeur que son petit frère ainsi que 8 Go de RAM avec une batterie plus puissant d’une capacitĂ© de 4100 mAh. Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur photo de 12+12+16 MP avec zoom ultra-grand-angle de 123°. A l’avant, il est Ă©quipĂ© d’une camĂ©ra frontale Ă double capteur de 10+8 MP, autofocus et HDR10+ pour des selfies rĂ©ussis.

Pour en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre article consacrĂ© au test du Samsung Galaxy S10+. S’agissant d’une offre Ă durĂ©e limitĂ©e, nous vous conseillons de ne pas trop tarder si l’un de ces deux excellents smartphones vous intĂ©resse.

