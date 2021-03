Samsung : prix en baisse pour les Galaxy Buds chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter des écouteurs sans fil True Wireless Samsung Galaxy Buds noir avec une remise immédiate de -20%. Attention, l'offre est à durée limitée, alors profitez-en dès maintenant !

Découvrir les Samsung Galaxy Buds en réduction chez la Fnac

Pendant quelques jours seulement, la Fnac vous propose les écouteurs sans fil True Wireless Samsung Galaxy Buds noir (3ème génération) pour 79,99€ au lieu de 99,99€. Vous pouvez ainsi profiter de ces écouteurs sans fil aux prestations haut de gamme pour un prix tout à fait abordable.

Attention, l'offre n'est valable que dans la limite des pièces disponibles et depuis le site de la Fnac. Elle n'est pas cumulable avec d'autres offres. Précisons également qu'en achetant ces écouteurs depuis le site de la Fnac, vous profitez de la livraison gratuite et de 4 mois d'abonnement offert à l'application Deezer Premium.

Les Samsung Galaxy Buds : un son d'exception et une liberté totale

Gros point fort des Galaxy Buds de Samsung : ils bénéficient d'un son signature AKG et délivrent ainsi un son puissant et sans distorsion. Totalement sans fil, ils vous offrent de plus une liberté de mouvement sans pareil et un temps de latence très bas. Ils sont ainsi parfaits pour regarder vos films et séries préférés sans décalage.

Les Galaxy Buds sont très faciles à utiliser. Il vous suffit d'ouvrir le boîtier de charge pour qu'ils se connectent aussitôt à votre smartphone ou tablette Android. Compacts et discrets, vous pouvez les ranger facilement dans votre sac ou votre poche. Leur design ergonomique permet également un grand confort et un maintien excellent tout au long de votre journée.

Adaptés aux appels, les écouteurs sans fil Samsung sont équipés de 2 microphones : un externe et un intra-auriculaire. Enfin, côté batterie, les Galaxy Buds de Samsung proposent 6 à 7 heures d'autonomie avec une seule charge.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.