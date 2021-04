Samsung offre les intras anti bruit Galaxy Buds Live pour l’achat d’un S21+ ou S21 Ultra

Si vous achetez un Galaxy S21+ ou Galaxy S21 Ultra dans un des coloris exclusivement proposés sur le site de Samsung, le constructeur ajoute gratuitement à votre commande ses écouteurs intras auriculaires Galaxy Buds Live, d'une valeur de 149 €. L'offre est valable jusqu'au 30 avril.

Les derniers smartphones haut de Samsung, dont font partie les Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, ne sont pas équipés d'une prise casque. Aussi, la solution la plus simple à mettre en œuvre pour écouter de la musique en streaming est d'utiliser un casque Bluetooth, ou – plus discrets – des écouteurs sans fil. Il est donc intéressant de savoir que si vous désirez remplacer votre ancien smartphone par un de ces deux modèles performants, Samsung offre en ce moment les écouteurs intra-auriculaires Galaxy Buds Live (généralement commercialisés pour 149 €).

Cliquez ici pour profiter de cette offre (Galaxy S21+ à 1059 €)

Pour cela, il suffit d'opter pour un des deux smartphones, dans un des coloris proposés exclusivement sur le site Web de Samsung. Ils sont au nombre de deux pour le Galaxy S21+ (Phantom Red et Phantom Gold) et de trois pour le Galaxy S21 Ultra (Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown). Cette offre spéciale est valable jusqu'au 30 avril.

Une autre offre promotionnelle, pour la période Pâques (jusqu'au 11 avril), vous permet d'obtenir gratuitement le chargeur par induction Duo, d'une valeur de 65 €, toujours pour l'achat d'un des deux smartphones haut de gamme de Samsung.

Cliquez ici pour profiter de cette offre (Galaxy S21 Ultra à 1259 €)

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live sont parfaitement adaptés à l'écoute de la musique dans des environnements bruyants puisqu'ils sont munis d'un système anti-bruit. En effet, les bruits ambiants (dans la rue ou dans un train ou un avion par exemple) sont captés par les micros pour que les écouteurs puissent les annuler automatiquement. L'autonomie des Galaxy Buds Live est élevée (6 heures par charge complète) et il suffit de les replacer dans leur étui de transport pour qu'ils se rechargent automatiquement. En renouvelant plusieurs fois l'opération, il est possible d'utiliser les écouteurs pendant 21 heures.

Rappelons que les smartphones Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra ont plusieurs caractéristiques techniques communes : processeur Exynos 2100 très performant, superbe écran OLED supportant une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, certification IP68 (gage d'une étanchéité totale), charge rapide de la batterie de 25 watts, haut-parleurs stéréo signés AKG, etc.

Au chapitre de leurs différences, citons l'écran plus précis du Galaxy S21 Ultra (3200 x 1440 pixels contre 2400 x 1080 pixels pour le Galaxy S21+) et une batterie de 5000 mAh pour le Galaxy S21 Ultra (contre 4800 mAh pour le Galaxy S21+). D'autre part, les deux smartphones diffèrent par leurs capacités photographiques. En effet, si le Galaxy S21+ se distingue par son capteur téléobjectif de 64 mégapixels supportant un zoom optique 3x, le Galaxy S21 Ultra embarque pour sa part deux capteurs de 10 mégapixels, offrant respectivement des zooms optiques 3x et 10x ! Et en ce qui concerne le capteur principal, c'est le Galaxy S21 Ultra qui mène la danse avec son incroyable capteur de 108 mégapixels (contre 12 mégapixels pour le Galaxy S21+). Enfin, les deux smartphones sont équipés du même capteur ultra grand angle de 12 mégapixels.